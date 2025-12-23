Morte de psiquiatra que entrou no mar para salvar filhas causa comoção em Goiás: “apaixonado pelo que fazia”

Aníbal Okamoto passeava com a família em uma praia no Paraná

Natália Sezil - 23 de dezembro de 2025

Médico psiquiatra Aníbal Okamoto Júnior tinha 38 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O médico psiquiatra Aníbal Okamoto Júnior, de Valparaíso de Goiás, morreu afogado durante uma viagem com a família em Matinhos, no litoral do Paraná. Ele entrou no mar para salvar as duas filhas.

A fatalidade aconteceu aproximadamente às 18h do último domingo (21) e causou comoção entre quem conheceu o profissional, de 38 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Aníbal entrou na água acompanhado das duas filhas, em uma área próxima às pedras de um espigão e fora do alcance de atuação dos postos de guarda-vidas. As crianças conseguiram sair pelas pedras, mas o homem enfrentou dificuldades.

O médico ainda teria sido auxiliado por um surfista que passava no local e, depois, tirado do mar pelos militares. Ele foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande, mas não resistiu.

Pelo Facebook, a Prefeitura de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), lamentou o falecimento do profissional, que era psiquiatra do CAPS.

“Dr. Aníbal dedicou sua vida ao cuidado com a saúde mental, acolhendo pessoas e famílias com profissionalismo, humanidade e compromisso com o bem público”, escreveu. “Seu legado de serviço, empatia e respeito permanecerá vivo na memória de todos que tiveram a honra de conviver com seu trabalho.” Nos comentários, muitos se solidarizaram com a perda. Ele foi descrito como “um grande profissional”, “um ser humano incrível, de uma luz e energia pura” e “um amigo maravilhoso”. Uma paciente compartilhou: “Minhas condolências à família, pois nós pacientes sabíamos o quanto era preciosa na sua vida, suas filhas e esposa, víamos sempre o amor que tinha. E vou seguir sempre seu conselho, de seguir e levantar a cabeça e não desistir jamais”. A Secretaria de Saúde do DF também se manifestou: “Profissional exemplar, ético, humano e comprometido com seus pacientes, Aníbal foi dono de um legado de dedicação e competência.” Da mesma forma, o Conselho Regional de Medicina do DF expressou profundo pesar e descreveu: “Construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o cuidado, a escuta e o acolhimento, deixando uma contribuição relevante para a medicina e para todos que tiveram a oportunidade de conviver com seu trabalho e sua humanidade”.

O velório será realizado nesta quarta-feira (24) no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília, das 09h às 11h.

