A maior piscina natural da América Latina fica no Brasil, tem mais de 3 km de extensão e encanta turistas do mundo todo

Com águas cristalinas, recifes de corais e vida marinha abundante, as Galés de Maragogi são um dos destinos mais impressionantes do litoral brasileiro

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A maior piscina natural da América Latina fica no Brasil e atrai turistas de todas as partes do mundo. Localizadas em Maragogi, no litoral norte de Alagoas, as chamadas Galés de Maragogi formam um extenso complexo contínuo de piscinas naturais que ultrapassa 3 quilômetros de extensão, tornando-se um dos cenários mais impressionantes do litoral brasileiro.

Além disso, o fenômeno acontece graças aos recifes de corais, que surgem durante a maré baixa e criam grandes áreas rasas de águas extremamente cristalinas. Por isso, o local ganhou fama internacional e passou a ser conhecido como o Caribe brasileiro.

Nesse sentido, a experiência vai além do simples banho de mar. Durante a visita, o turista consegue observar peixes coloridos, ouriços e formações de corais a poucos metros da superfície.

Ao mesmo tempo, a tranquilidade da água favorece o mergulho com snorkel, inclusive para quem não tem experiência.

Por outro lado, o acesso às piscinas naturais segue regras rígidas. As embarcações partem da orla de Maragogi em horários específicos, sempre de acordo com a tábua de marés.

Além disso, a visitação é limitada para preservar o ecossistema, e os visitantes recebem orientações ambientais antes do passeio.

Enquanto isso, o município se estruturou para receber turistas durante todo o ano. Maragogi conta com praias de areia clara, mar calmo e uma rede completa de hotéis, pousadas e restaurantes especializados em frutos do mar. Dessa forma, o destino atende desde famílias até viajantes em busca de contato direto com a natureza.

Ainda que existam outras piscinas naturais no Brasil e na América Latina, especialistas e órgãos de turismo reconhecem as Galés de Maragogi como o maior complexo contínuo de piscinas naturais visitáveis da região, tanto pela extensão quanto pela diversidade ambiental.

Assim, Maragogi se consolida como um dos principais cartões-postais do país. Ao mesmo tempo, o destino prova que o Brasil abriga paisagens capazes de competir com roteiros internacionais famosos, oferecendo uma experiência única, sustentável e visualmente inesquecível.

