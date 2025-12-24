Annapolis dos EUA x Anápolis de Goiás: o americana tem que a goiana não tem?

Apesar da semelhança no nome, as duas cidades seguiram caminhos bem diferentes ao longo do tempo

Pedro Ribeiro - 24 de dezembro de 2025

Ambas compartilham um certo ar tranquilo, identidade própria e independência em relação a grandes centros urbanos. (Foto: Reprodução)

À primeira vista, o nome pode confundir. Mas basta olhar com mais atenção para perceber que Annapolis, nos Estados Unidos, e Anápolis, em Goiás, compartilham bem mais do que a sonoridade.

As duas cidades nasceram com espírito independente, longe das grandes metrópoles, e desenvolveram identidades próprias.

Ainda assim, quando colocadas lado a lado, as diferenças ficam evidentes.

Enquanto a cidade goiana cresceu no coração do Brasil como polo logístico e industrial, a americana se moldou à beira do Atlântico, acumulando séculos de história e curiosidades que simplesmente não existem por aqui.

História

Fundada em 1649, Annapolis carrega um papel relevante na formação dos Estados Unidos.

Antes mesmo de se consolidar como capital do estado de Maryland, a cidade chegou a sediar o governo americano por um breve período, logo após a Guerra da Independência.

Esse passado explica por que o centro histórico preserva casas e prédios que datam dos séculos XVI e XVII, algo raro até mesmo para padrões norte-americanos.

Proximidade com o mar

Uma das diferenças mais evidentes aparece no mapa. Annapolis está conectada diretamente ao Oceano Atlântico, o que muda completamente a dinâmica da cidade.

No verão, praias e áreas costeiras se transformam em pontos de lazer obrigatórios, tanto para moradores quanto para turistas.

Essa relação com o mar influencia o cotidiano, a economia e até o estilo de vida local, algo inexistente em Anápolis, situada a centenas de quilômetros do litoral.

Turismo e economia

O porto de Annapolis é mais do que um ponto de passagem.

O cais da região reúne barcos de passeio, lanchas e navios maiores, funcionando como um dos principais cartões-postais da cidade.

Cruzeiros turísticos fazem paradas frequentes, e o comércio ao redor gira em torno dessa movimentação.

Por lá, o turismo se consolidou como uma das principais atividades econômicas, impulsionado justamente pela vida náutica.

Ruas que ajudam o motorista

Outro detalhe curioso está na organização urbana. Algumas ruas da cidade americana são sinalizadas com cores diferentes.

As chamadas “ruas vermelhas” indicam áreas liberadas para estacionamento, facilitando a vida de quem circula pelo centro histórico.

É uma solução simples, mas que mostra um cuidado específico com mobilidade e ordenamento urbano.

Clima

Se em Anápolis o clima é marcado pelo calor e por estações menos definidas, em Annapolis o cenário muda radicalmente ao longo do ano. No inverno, o frio é intenso e a neve faz parte da rotina, transformando ruas e monumentos em paisagens completamente diferentes.

Essa variação climática influencia desde o turismo até a arquitetura das casas.

Vista aérea

Vista de cima, Annapolis enche os olhos de qualquer pessoa.

O traçado urbano antigo, combinado com o rio e o oceano ao fundo, revela uma cidade que cresceu respeitando sua história.

Cada quarteirão guarda valor simbólico e arquitetônico, algo que se percebe com clareza em imagens aéreas.

Cenário de cinema

Em 2006, Annapolis ganhou ainda mais visibilidade ao servir de cenário para um filme hollywoodiano que leva o nome da cidade.

A produção acompanha o drama de um jovem que sonha em ingressar na Marinha dos EUA, mostrando não só a academia naval, mas também o cotidiano local.

Quanto custa conhecer a “xará” americana hoje

Atualmente, passagens aéreas saindo de Goiânia para a região de Annapolis giram em torno de R$ 8 mil, ida e volta.

Já as hospedagens variam bastante: hostels com diárias a partir de R$ 200 e hotéis mais confortáveis por valores superiores.

Duas cidades, dois destinos diferentes

Apesar do nome em comum, Annapolis e Anápolis seguiram trajetórias muito diferentes.

Uma cresceu olhando para o mar, com turismo, neve e porto histórico.

A outra se desenvolveu como polo estratégico no interior do Brasil.

No fim, a comparação revela não qual é melhor, mas como a geografia e a história moldam cidades de maneiras únicas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!