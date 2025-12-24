Lula assina decreto com novo valor do salário mínimo a partir de 2026

Apesar da alta, o valor ficou abaixo das projeções feitas anteriormente pelo próprio Governo Federal

Pedro Ribeiro - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou decreto que fixa o salário mínimo em R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026.

O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 24.

Com o novo valor, o piso nacional passa a corresponder a R$ 54,04 por dia e R$ 7,37 por hora trabalhada.

O reajuste representa aumento de 6,79% em relação ao salário mínimo atual, que é de R$ 1.518.

Apesar da alta, o valor ficou abaixo das projeções feitas anteriormente pelo próprio Governo Federal.

Em novembro, a estimativa já havia sido reduzida de R$ 1.631 para R$ 1.627, diante da expectativa de inflação menor.

Ainda assim, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor fechou em 4,18% em 12 meses até novembro.

O crescimento do Produto Interno Bruto em 2024 foi de 3,4%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Pelas regras atuais, o ganho real do salário mínimo é limitado a até 2,5%, conforme o arcabouço fiscal.

Essa limitação busca conter o avanço de despesas obrigatórias, como aposentadorias e benefícios assistenciais.

O salário mínimo serve de referência para gastos como aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social e o Benefício de Prestação Continuada.

Sem a regra de limitação do ganho real, o valor do piso nacional poderia chegar a R$ 1.636 em 2026.

