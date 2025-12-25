300 imóveis, 15 helicópteros e 190 Ferraris: o que dá para comprar com R$ 1 bilhão da Mega da Virada

Premiação deste ano é a maior de toda a história da loteria gerida pela Caixa

Folhapress - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

ANDRÉ FLEURY MORAES – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Se vencer sozinho, o ganhador do R$ 1 bilhão estimado como prêmio da Mega Sena da Virada deste ano terá em mãos um valor capaz de comprar até 200 Ferraris, mais de uma dezena de helicópteros e algumas centenas de imóveis.

A premiação deste ano é a maior de toda a história.

Com R$ 1 bilhão compra-se, por exemplo, 190 Ferraris Sf90 modelo 2023 veículo que gira em torno de R$ 5,2 milhões segundo a tabela Fipe. Se considerados modelos inferiores ou mais antigos, a quantidade pode superar 200.

Entre carros populares, o prêmio da Mega da Virada compra até 13,6 mil modelos Chevrolet Onix 2025 ou 18 mil Volkswagen Gol 2023, considerando a tabela Fipe.

A bolada também permite a aquisição de ao menos 15 modelos de helicópteros novos e mais modernos, a exemplo do Airbus H145, o mesmo utilizado pelo jogador Neymar, cujo valor varia hoje entre R$ 50 milhões e R$ 65 milhões.

Também é possível comprar pelo menos dez jatinhos Pilatus PC-24 usados, com até cinco anos de vida, cujo valor é de cerca de R$ 80 milhões.

Com relação a imóveis, a quantidade de casas ou apartamentos passíveis de serem comprados por aquele que vencer a Mega da Virada varia de acordo com a região onde o bem está localizado.

Se considerado o centro de São Paulo, por exemplo, o prêmio pode comprar mais de 300 apartamentos usados cujo tamanho varie de 100 m² a 200 m².

A bolada também permite adquirir ao menos 50 grandes residências em Pinheiros, uma das regiões mais caras da capital, e a mesma quantidade de bons apartamentos na rua Oscar Freire, grife da elite paulistana.

Se comparado a grandes obras públicas, o prêmio fica proporcionalmente menor.

Não chega a bancar uma nova linha de metrô, mas garante pelo menos três piscinões como o que a Prefeitura de São Paulo constrói na região do estádio do Morumbis, na zona sul de Sâo Paulo. O valor do investimento é de R$ 273,8 milhões.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Ninguém jamais levou a bolada sozinho, mas em três ocasiões o prêmio foi dividido entre apenas duas pessoas.

Isso ocorreu nos anos de 2009, 2020 e 2021, quando a Mega da Virada pagou, em números corrigidos pela inflação, R$ 351 milhões, R$ 429,7 milhões e R$ 452,6 milhões, respectivamente.

Como jogar

Pelo site

– Acesse o site Loterias Online

– Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em “acessar”, no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

– Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone “Aposte Agora!”

– Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

– Quando acabar tudo, clique em “colocar no carrinho”, logo abaixo

– O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

– Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

– Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em “minha conta”

– Em seguida, em “apostas” e, depois, em “conferir apostas”

– Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

– Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

– Após a introdução, faça login ou cadastre-se

– Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em “aposte”

– Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

– Quando acabar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas”, na parte de baixo da tela

– Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em “carrinho de apostas”

– Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em “avançar para a forma de pagamento”

– O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

– Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

– Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

– Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

– Clique em loterias

– Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

– Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

– Escolha suas dezenas e clique em “incluir aposta”

– Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em “finalizar”

– Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

– Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em “minhas apostas” para confirmar os jogos realizados.