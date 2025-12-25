Água com gás faz mal? Médicos explicam o que é verdade e o que é mito

Bebida é cercada de dúvidas sobre dentes, estômago e ossos, mas especialistas explicam quando o consumo é seguro

Gabriel Yuri Souto - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

A água com gás costuma dividir opiniões. Enquanto algumas pessoas evitam a bebida por medo de prejuízos à saúde, outras a utilizam diariamente como alternativa aos refrigerantes. Diante disso, médicos esclarecem o que realmente é mito e o que é verdade sobre o consumo regular.

Um dos questionamentos mais comuns envolve o estômago. Segundo especialistas, a água com gás não faz mal para a maioria das pessoas. No entanto, quem sofre de gastrite, refluxo ou distensão abdominal pode sentir desconforto, já que o gás pode aumentar a sensação de inchaço.

Outro ponto frequentemente citado é o impacto nos dentes. Embora a água com gás tenha um pH levemente mais ácido do que a água comum, os dentistas explicam que ela não causa erosão dental significativa quando consumida com moderação. O risco é muito menor do que o apresentado por refrigerantes e sucos industrializados, que contêm açúcar e ácidos mais agressivos.

Além disso, existe o mito de que a água com gás prejudica os ossos. Médicos reforçam que não há evidências científicas que associem a bebida à perda de cálcio ou ao enfraquecimento ósseo. Esse temor surgiu da confusão com refrigerantes à base de cola, que têm composição totalmente diferente.

Por outro lado, a água com gás hidrata da mesma forma que a água sem gás. Assim, ela pode, inclusive, ajudar pessoas que têm dificuldade em beber líquidos ao longo do dia, tornando o hábito mais prazeroso.

Ainda assim, especialistas alertam para um detalhe importante. Muitas marcas oferecem versões aromatizadas, que podem conter sódio ou adoçantes. Nesses casos, a recomendação é ler o rótulo e optar por versões sem aditivos.

Em resumo, a água com gás não faz mal para pessoas saudáveis quando consumida com equilíbrio. O cuidado maior deve ser individual, especialmente para quem já possui problemas gastrointestinais.

Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, a bebida pode fazer parte de uma rotina saudável. O segredo, como sempre, está na moderação e na escolha adequada do produto.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!