Não é a geladeira, nem o ar-condicionado: o verdadeiro vilão da conta de energia vir nas alturas

Especialistas explicam qual hábito comum do dia a dia pode estar elevando o valor da conta sem que muita gente perceba

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Muitas pessoas acreditam que os principais responsáveis pela conta de luz alta são a geladeira ou o ar-condicionado. No entanto, especialistas apontam que o verdadeiro vilão da conta de energia pode estar em um hábito simples do dia a dia.

Esse consumo elevado acontece por causa da combinação entre potência do equipamento e tempo de uso, o que impacta diretamente no valor final da fatura.

O grande responsável pelo aumento na conta

Entre os eletrodomésticos, o chuveiro elétrico aparece como um dos que mais consomem energia dentro de casa.

Isso acontece porque o aparelho possui alta potência, podendo chegar a mais de 5.000 watts, além de ser utilizado diariamente.

Além disso, o uso em temperaturas mais altas aumenta ainda mais o consumo.

Por que ele consome tanto

O principal motivo do alto gasto está no processo de aquecimento da água.

Para aquecer rapidamente, o equipamento exige grande quantidade de energia elétrica.

Por isso:

banhos longos aumentam significativamente o consumo

uso no modo “inverno” eleva ainda mais o gasto

horários de pico podem tornar a energia mais cara

Assim, o impacto na conta pode ser maior do que o de outros aparelhos.

Quanto ele pode pesar no bolso

Estudos mostram que o chuveiro pode representar até 30% ou mais do consumo total de energia de uma residência.

Além disso, o uso diário pode gerar um consumo mensal elevado, dependendo do tempo de banho.

Em alguns casos, poucos minutos de uso já consomem mais energia do que vários aparelhos ligados ao mesmo tempo.

Outros aparelhos também influenciam

Apesar de o chuveiro ser um dos principais vilões, outros equipamentos também impactam o consumo.

Entre eles:

ar-condicionado

geladeira

forno elétrico

secadora

No entanto, o diferencial do chuveiro está na alta potência concentrada em pouco tempo de uso.

Como reduzir o consumo

Algumas mudanças simples podem ajudar a diminuir o impacto na conta de luz.

Veja algumas dicas:

reduzir o tempo de banho

usar a posição “verão” sempre que possível

evitar horários de pico

investir em sistemas mais eficientes

Dessa forma, é possível manter o conforto sem comprometer o orçamento.

Pequenos hábitos fazem diferença

O aumento da conta de energia muitas vezes está ligado a hábitos diários.

Por isso, entender quais aparelhos consomem mais ajuda a tomar decisões mais conscientes.

Assim, ajustes simples podem gerar economia significativa no fim do mês.

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