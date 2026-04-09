Diarista pode ter direito a carteira assinada e benéficos da CLT mesmo trabalhando poucos dias por semana
Frequência do trabalho define vínculo empregatício e pode garantir direitos formais ao trabalhador
Muitas pessoas acreditam que trabalhar apenas alguns dias por semana impede o reconhecimento de vínculo empregatício. No entanto, a legislação trabalhista considera outros critérios além da quantidade de dias trabalhados.
A advogada trabalhista Henriette Brigagão (@drahenrietteadvogada) explicou que a habitualidade — ou seja, a prestação de serviços contínua — pode garantir direitos mesmo com carga reduzida.
Quando existe vínculo empregatício
O vínculo de trabalho não depende apenas da quantidade de dias.
A Justiça avalia fatores como:
- frequência do serviço
- subordinação
- pessoalidade
- remuneração
Assim, mesmo poucos dias por semana podem caracterizar vínculo, desde que haja continuidade.
Diferença entre empresa e residência
A regra muda conforme o tipo de contratação.
Segundo a especialista:
em empresas, o trabalho a partir de 2 dias por semana já pode indicar habitualidade
em residências, o vínculo doméstico costuma ser reconhecido a partir de 3 dias por semana
Dessa forma, a análise varia conforme o contexto.
O que a diarista pode receber
Quando há vínculo reconhecido, o trabalhador passa a ter direitos garantidos pela CLT ou pela legislação doméstica.
Entre eles:
- carteira assinada
- férias remuneradas
- 13º salário
- FGTS
- descanso semanal remunerado
Além disso, outros benefícios podem ser aplicados conforme o caso.
Nem todo trabalho gera vínculo
Apesar disso, nem toda prestação de serviço configura emprego formal.
Trabalhos esporádicos, sem continuidade, não geram vínculo.
Por isso, a análise depende da rotina e da forma como o serviço ocorre.
Informação evita prejuízos
Muitos trabalhadores deixam de buscar direitos por falta de conhecimento.
Além disso, empregadores também podem agir de forma irregular sem saber.
Assim, entender as regras ajuda a evitar problemas e garantir segurança jurídica.
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