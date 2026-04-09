Diarista pode ter direito a carteira assinada e benéficos da CLT mesmo trabalhando poucos dias por semana

Frequência do trabalho define vínculo empregatício e pode garantir direitos formais ao trabalhador

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

Saiba organizar a louça antes de começar lavar. (Foto: Reprodução)

Muitas pessoas acreditam que trabalhar apenas alguns dias por semana impede o reconhecimento de vínculo empregatício. No entanto, a legislação trabalhista considera outros critérios além da quantidade de dias trabalhados.

A advogada trabalhista Henriette Brigagão (@drahenrietteadvogada) explicou que a habitualidade — ou seja, a prestação de serviços contínua — pode garantir direitos mesmo com carga reduzida.

Quando existe vínculo empregatício

O vínculo de trabalho não depende apenas da quantidade de dias.

A Justiça avalia fatores como:

frequência do serviço

subordinação

pessoalidade

remuneração

Assim, mesmo poucos dias por semana podem caracterizar vínculo, desde que haja continuidade.

Diferença entre empresa e residência

A regra muda conforme o tipo de contratação.

Segundo a especialista:

em empresas, o trabalho a partir de 2 dias por semana já pode indicar habitualidade

em residências, o vínculo doméstico costuma ser reconhecido a partir de 3 dias por semana

Dessa forma, a análise varia conforme o contexto.

O que a diarista pode receber

Quando há vínculo reconhecido, o trabalhador passa a ter direitos garantidos pela CLT ou pela legislação doméstica.

Entre eles:

carteira assinada

férias remuneradas

13º salário

FGTS

descanso semanal remunerado

Além disso, outros benefícios podem ser aplicados conforme o caso.

Nem todo trabalho gera vínculo

Apesar disso, nem toda prestação de serviço configura emprego formal.

Trabalhos esporádicos, sem continuidade, não geram vínculo.

Por isso, a análise depende da rotina e da forma como o serviço ocorre.

Informação evita prejuízos

Muitos trabalhadores deixam de buscar direitos por falta de conhecimento.

Além disso, empregadores também podem agir de forma irregular sem saber.

Assim, entender as regras ajuda a evitar problemas e garantir segurança jurídica.

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