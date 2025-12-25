Essa é a quantidade ideal de água que deve ser ingerida por dia, segundo especialistas

Embora muita gente já tenha ouvido recomendações genéricas, especialistas reforçam que beber água de forma adequada vai além de matar a sede

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana)

Água é essencial para o bom funcionamento do corpo, e entender a quantidade ideal a ser ingerida diariamente ajuda a manter a saúde em dia.

Embora muita gente já tenha ouvido recomendações genéricas, especialistas reforçam que beber água de forma adequada vai além de matar a sede.

Ela participa de funções vitais, como regular a temperatura corporal, transportar nutrientes, lubrificar articulações e eliminar toxinas.

Além disso, como perdemos água o tempo todo ao respirar, suar e ir ao banheiro, a reposição diária se torna indispensável.

Ainda assim, surge a dúvida: existe uma quantidade certa de água para todos?

Qual é a quantidade ideal por dia

Segundo especialistas, a ingestão diária adequada de líquidos varia de acordo com sexo, nível de atividade física, clima e estado de saúde.

No entanto, há um parâmetro de referência bastante utilizado.

Em média, a recomendação é de cerca de 3,7 litros de líquidos por dia para homens e aproximadamente 2,7 litros para mulheres.

Esse total inclui não apenas água pura, mas também líquidos presentes em alimentos e outras bebidas, como frutas, verduras, sopas e chás.

Por isso, nem toda a hidratação precisa vir apenas do copo de água, embora ela continue sendo a principal aliada.

O que acontece quando falta água no organismo

Quando a ingestão de água é insuficiente, o corpo entra em desidratação. Isso pode afetar diretamente a pressão arterial.

Em um primeiro momento, a pressão pode cair. No entanto, como reação, o organismo libera hormônios que contraem os vasos sanguíneos, o que pode elevar a pressão.

Estudos observacionais indicam que pessoas que bebem pouca água com frequência têm mais dificuldade em manter a pressão equilibrada.

Ou seja, manter-se hidratado é um fator importante para a saúde cardiovascular.

Outras bebidas que ajudam na hidratação

Embora a água seja a melhor opção, outras bebidas também contribuem para a hidratação e podem auxiliar no controle da pressão arterial.

Entre elas estão o chá de hibisco, o suco de beterraba, o suco de romã, o chá verde e o leite com baixo teor de gordura, todos associados a nutrientes que favorecem o sistema cardiovascular.

Ainda assim, é importante evitar excessos de açúcar e priorizar opções naturais.

Ajustes no dia a dia

Além de beber água regularmente, hábitos como reduzir o consumo de sal, praticar atividade física, controlar o estresse e manter uma alimentação equilibrada ajudam a proteger a saúde.

Observar a cor da urina, por exemplo, é uma dica simples: tons claros geralmente indicam boa hidratação.

Quando procurar orientação médica

Caso a pressão arterial esteja frequentemente elevada ou surjam sintomas como tontura, dor de cabeça ou visão embaçada, é importante buscar avaliação médica.

A hidratação ajuda, mas não substitui acompanhamento profissional.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!