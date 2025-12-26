Conheça a igreja mais isolada do mundo, no topo de um monte, onde mulheres não entram

Capela a mais de 40 metros de altura mantém tradições rígidas: o topo é reservado apenas a monges

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Uma pequena igreja de pedra, com telhado avermelhado, “plantada” no topo de um enorme pilar de calcário a mais de 40 metros do chão, virou símbolo de fé, mistério e isolamento no interior da Geórgia.

Localizada a cerca de 200 quilômetros de Tbilisi, a construção é conhecida mundialmente como a “igreja mais sagrada e isolada do mundo” — e um detalhe chama ainda mais atenção: mulheres não podem subir até o topo.

O lugar existe de verdade e tem nome: Pilar de Katskhi (Katskhi Pillar), também chamado localmente de “Pilar da Vida”. A formação rochosa se ergue como uma torre natural no meio de uma paisagem rural, e no alto dela fica uma pequena capela ligada à tradição ortodoxa georgiana.

Um templo no céu: o que é o Pilar de Katskhi

O Pilar de Katskhi é um monólito de calcário que parece ter sido colocado ali de propósito — alto, estreito e praticamente inacessível. No topo, há uma igrejinha e estruturas monásticas que reforçam o caráter de recolhimento. A imagem é tão surreal que, para muitos turistas, o primeiro impulso é pensar que se trata de montagem. Mas não é.

A região onde ele fica pertence à área de Imereti, no oeste do país, e o acesso não é simples: mesmo chegando de carro perto do local, é preciso caminhar por um trecho íngreme para ver o pilar de perto.

A tradição dos “monges do pilar” — e o isolamento como fé

O mais impressionante é que o local não é apenas uma atração turística. Ele é um espaço de devoção extrema, ligado a uma prática antiga do cristianismo oriental: homens que escolhiam viver isolados em lugares altos para se dedicar exclusivamente à oração.

Hoje, quem vive por lá segue uma rotina monástica rígida, reforçando a ideia de que o isolamento não é um obstáculo — mas o propósito.

Por que mulheres não podem subir?

A proibição é um dos aspectos mais polêmicos do local. De acordo com relatos sobre a tradição do Pilar de Katskhi, mulheres não são autorizadas a subir até a igreja no topo. O motivo apresentado está ligado a regras monásticas antigas e ao caráter exclusivamente masculino da vida religiosa praticada ali.

Ou seja: não se trata apenas de turismo ou “curiosidade”, mas de uma norma rígida sustentada pelo conceito de ascetismo e separação do mundo.

Importante: visitantes podem conhecer o complexo religioso na base do pilar, mas o topo permanece restrito.

Um lugar que virou lenda: o que faz essa igreja ser tão famosa?

A fama do Pilar de Katskhi explodiu por um motivo simples: ele parece impossível.

O cenário se tornou viral em reportagens e fotos porque mistura:

– Geologia impressionante (um pilar natural gigante);

– Religião e isolamento real;

– Uma igreja literalmente no céu;

– Regras e tradições raras, como a restrição às mulheres.

Não é exagero dizer que Katskhi virou um dos pontos mais curiosos do mundo para quem se interessa por lugares extremos — tanto pela paisagem quanto pela história.

