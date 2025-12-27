6 características marcantes que homens infiéis têm em comum, segundo psicólogos

Especialistas em comportamento humano apontam padrões recorrentes de personalidade e atitudes que costumam aparecer em homens que traem, independentemente da idade ou do tipo de relacionamento

Ruan Monyel - 27 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução)

A infidelidade raramente acontece por acaso. Psicólogos explicam que, embora cada história tenha suas particularidades, muitos homens infiéis compartilham traços comportamentais semelhantes, ligados à forma como se relacionam consigo mesmos e com os outros.

Esses sinais não funcionam como regra absoluta, mas ajudam a compreender padrões que se repetem com frequência em atendimentos clínicos e estudos sobre relacionamentos.

6 características marcantes que homens infiéis têm em comum

1- Necessidade constante de validação

Homens infiéis costumam buscar aprovação o tempo todo. Eles precisam se sentir desejados, admirados e reconhecidos, mesmo quando já estão em um relacionamento estável.

2- Baixa tolerância à frustração

Dificuldades, conflitos e momentos de rotina são vistos como problemas grandes demais. Em vez de enfrentar conversas difíceis, muitos optam pela fuga emocional por meio de outra relação.

3- Impulsividade nas decisões

Agem mais pelo impulso do que pela reflexão. O desejo imediato fala mais alto do que as consequências emocionais, familiares ou sociais de uma traição.

4- Dificuldade em assumir responsabilidades emocionais

Psicólogos apontam que homens infiéis tendem a terceirizar culpas. Costumam responsabilizar o parceiro, a rotina ou o relacionamento, evitando olhar para as próprias escolhas.

5- Comportamento sedutor recorrente

Flertes constantes, necessidade de atenção externa e prazer em conquistar são traços comuns. Mesmo comprometidos, mantêm atitudes típicas de quem não quer abrir mão do jogo da sedução.

6- Medo de intimidade profunda

Apesar de aparentarem segurança, muitos têm dificuldade em criar vínculos emocionais verdadeiros. A traição surge como uma forma de manter distância afetiva e evitar envolvimento mais profundo.

Especialistas reforçam que reconhecer esses padrões não serve para rotular pessoas, mas para compreender dinâmicas emocionais e, quando necessário, buscar ajuda profissional. Relações saudáveis exigem diálogo, responsabilidade emocional e disposição para enfrentar conflitos de forma madura.

