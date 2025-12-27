A menor cidade do Brasil tem tão poucos moradores que todos se conhecem pelo nome

Com menos de mil habitantes, município mineiro mantém rotina tranquila, relações próximas e um estilo de vida que parece parado no tempo

A menor cidade do Brasil fica em Minas Gerais. Trata-se de Serra da Saudade, localizada na região Centro-Oeste do estado. Segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem cerca de 770 moradores.

O número é tão pequeno que praticamente todos se conhecem pelo nome. Além disso, muitos moradores são parentes ou convivem há gerações no mesmo território.

Serra da Saudade foi emancipada em 1962. Desde então, mantém uma rotina marcada pela tranquilidade. Não há trânsito intenso. Tampouco existem bairros distantes entre si. Em poucos minutos, é possível cruzar toda a cidade a pé.

A economia local gira principalmente em torno da agropecuária, com destaque para a criação de gado e pequenas lavouras. Além disso, a administração pública é uma das principais fontes de emprego formal.

Outro detalhe chama atenção. A cidade não possui hospital próprio. Quando necessário, os moradores recorrem a municípios vizinhos. Ainda assim, o clima de segurança é alto. Casos de violência são raros.

Apesar do tamanho, Serra da Saudade conta com escola, posto de saúde, prefeitura, igreja e comércio básico. O ritmo é lento. Por isso, muitos moradores valorizam o silêncio e a qualidade de vida.

Curiosamente, a cidade virou atração turística por causa do título. Visitantes costumam ir até lá apenas para conhecer “a menor do Brasil” e tirar fotos na placa oficial do município.

Mesmo assim, os moradores preferem manter a simplicidade. Eles valorizam a convivência próxima, o contato diário e a sensação de pertencimento.

