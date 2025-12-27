A tradição das famílias japonesas que faz você ter paz de espírito e atrai boas energias no Ano-Novo

Prática realizada no fim do ano vai além da limpeza da casa e simboliza recomeço, equilíbrio emocional e renovação

Isabella Valverde - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

No Japão, a chegada do Ano-Novo não começa com festas ou fogos. Antes disso, milhões de famílias seguem uma tradição silenciosa e profunda, vista como essencial para iniciar o novo ciclo com paz de espírito e boas energias.

A prática se chama Ōsōji, que significa “grande limpeza”. Ela acontece nos últimos dias de dezembro e envolve limpar a casa de forma completa, desde os ambientes visíveis até cantos esquecidos, armários e objetos pouco usados.

No entanto, o sentido da tradição vai muito além da organização. Para os japoneses, o Ōsōji representa a limpeza simbólica da mente e da vida, deixando para trás preocupações, mágoas e energias negativas acumuladas ao longo do ano.

Durante o processo, as famílias também costumam descartar objetos quebrados, sem uso ou ligados a lembranças ruins. A ideia é simples: aquilo que não serve mais não deve ocupar espaço, nem físico nem emocional.

Outro ponto importante é que o Ōsōji é feito antes do Ano-Novo. No Japão, acredita-se que começar o dia 1º de janeiro com a casa suja significa carregar problemas antigos para o novo ciclo. Por isso, a limpeza é vista como um gesto de respeito ao futuro.

Além disso, a tradição fortalece os laços familiares. Todos participam, independentemente da idade. O trabalho coletivo cria sensação de união, cooperação e encerramento consciente do ano que termina.

Especialistas em bem-estar destacam que práticas como essa ajudam a reduzir ansiedade, aumentar a sensação de controle e promover clareza mental. Não por acaso, muitas pessoas relatam uma sensação real de alívio e tranquilidade após o ritual.

Por fim, o Ōsōji mostra que, para os japoneses, paz e prosperidade não vêm apenas de desejos ou promessas. Elas começam com ação, desapego e intenção clara de recomeçar.

Assim, ao limpar a casa, as famílias japonesas acreditam estar limpando também o caminho para um Ano-Novo mais leve, equilibrado e cheio de boas energias.

