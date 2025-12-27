Se existe limite de velocidade, por que os carros saem de fábrica capazes de ir além?

Mesmo com limites rígidos de velocidade, montadoras projetam veículos capazes de ir muito além

Pedro Ribeiro - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Muitos motoristas já se perguntaram por que os carros vendidos no Brasil conseguem atingir velocidades muito superiores às permitidas por lei.

Em rodovias, por exemplo, o limite raramente passa de 120 km/h, mas a maioria dos veículos comuns ultrapassa facilmente os 180 km/h no painel.

A resposta envolve engenharia, segurança, padronização global e exigências técnicas, e não um incentivo para o excesso de velocidade.

Um dos principais motivos é a segurança mecânica. Motores e sistemas de transmissão são projetados para trabalhar com folga.

Isso significa que, ao rodar dentro dos limites legais, o carro está operando abaixo do seu máximo, o que reduz desgaste, superaquecimento e falhas.

Além disso, os veículos precisam manter bom desempenho em situações críticas, como ultrapassagens rápidas, subidas íngremes, rodovias longas ou quando o carro está carregado. Ter potência disponível garante respostas mais rápidas em momentos que exigem aceleração imediata.

Padronização global

Outro fator importante é a padronização internacional. As montadoras produzem o mesmo modelo para vários países, cada um com regras diferentes.

Em algumas nações europeias, por exemplo, existem trechos de rodovias sem limite de velocidade definido. Por isso, os carros precisam atender a esses mercados.

Há também exigências relacionadas a emissões e eficiência. Um motor mais potente não significa necessariamente maior consumo quando conduzido de forma moderada. Pelo contrário, motores que trabalham “folgados” costumam ser mais eficientes em rotações mais baixas.

Vale lembrar que a responsabilidade pelo limite é do condutor, não do fabricante. A legislação considera que o motorista deve respeitar as regras de trânsito independentemente da capacidade do veículo. Por isso, os painéis exibem velocidades mais altas, mas a fiscalização e as punições controlam o uso.

Alguns modelos até possuem limitadores eletrônicos, principalmente em carros populares, frotistas ou veículos voltados ao uso urbano. Ainda assim, esses limites costumam ficar acima do permitido em vias públicas.

Portanto, os carros não são feitos para incentivar infrações. Eles são projetados para oferecer segurança, durabilidade e desempenho adequado em diferentes condições, cabendo ao motorista respeitar a lei e conduzir dentro dos limites estabelecidos.

