Calor lota praias do Rio desde a madrugada, e prefeitura faz apelo por limpeza

Folhapress - 29 de dezembro de 2025

Praia lotada na madrugada, no Rio de Janeiro. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Cariocas e turistas vivem mais um dia de forte calor neste domingo (28). A cidade do Rio de Janeiro está desde a véspera de Natal no terceiro nível do Protocolo de Calor do Centro de Operações da prefeitura. O Calor 3 é acionado quando há registro de temperatura entre 36°C e 40°C com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Segundo o Alerta Rio, a máxima foi de 36,7°C, às 13h, na Vila Militar (zona oeste), e a mínima foi de 22,1°C, às 4h, na estação Jacarepaguá (também na zona oeste). Ao longo do dia o tempo se manteve estável, com céu claro, sem registro de chuva.

Devido às altas temperaturas, desde o dia 24 prefeitura tem registrado banhistas durante a madrugada nas praias da zona sul e amanhecendo no local. O prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu colaboração dos frequentadores, já que a limpeza municipal não consegue se locomover livremente nas areias.

O Governo do Rio de Janeiro iniciou uma ação com pontos de hidratação para atender banhistas. Foram disponibilizados 10 mil litros de água potável, segundo o governo, em postos salva-vidas do Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema e Parque Madureira.

A ação também foi organizada nas estações de trem da Central do Brasil, Bangu, Campo Grande e Madureira. As 27 UPAs estaduais também servirão como pontos de hidratação.

Em fevereiro, a cidade alcançou o nível 4 do protocolo de calor, quando registrou a temperatura mais alta já identificada pelo Sistema Alerta Rio, 44°C em 17 de fevereiro.