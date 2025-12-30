Instagram X9: truque usado para identificar quem anda stalkeando seus stories

Ordem dos nomes na lista de visualizações não é aleatória e pode revelar padrões de interesse

Gabriel Yuri Souto - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Brett Jordan)

Quem posta stories no Instagram com frequência costuma notar um detalhe curioso. Pouco tempo depois da publicação, os mesmos nomes aparecem repetidamente no topo da lista de visualizações.

A coincidência levanta a dúvida: será que essa pessoa está acompanhando tudo de perto?

Segundo especialistas em redes sociais, o Instagram não exibe a lista de visualizações de forma aleatória, principalmente depois que o story ultrapassa um certo número de views.

A partir daí, o algoritmo passa a organizar os nomes com base em comportamento.

O primeiro ponto importante é o tempo. Quem visualiza o story logo após a publicação tende a aparecer no topo inicialmente. Porém, conforme mais pessoas assistem, a ordem começa a mudar.

É nesse momento que surge o chamado “efeito X9”.

Perfis que voltam várias vezes ao mesmo story, assistem em sequência ou acompanham praticamente todos os stories publicados passam a ser priorizados na lista.

Mesmo que o Instagram não informe oficialmente, testes práticos mostram que esses nomes costumam se manter entre os primeiros.

Outro fator relevante é a frequência de visualização. Se alguém não responde, não curte e não interage, mas aparece sempre entre os primeiros visualizadores, isso indica um acompanhamento silencioso do conteúdo.

Especialistas explicam que o algoritmo entende esse comportamento como alto interesse passivo. Assim, o perfil sobe na lista, mesmo sem interação direta.

Além disso, a ordem também pode variar conforme:

número de vezes que a pessoa abre seus stories

constância ao longo dos dias

histórico recente de visualizações

Por outro lado, não existe uma confirmação oficial de que a lista revele stalkers de forma absoluta. O Instagram não classifica publicamente quem “espia”, mas o padrão repetitivo entrega muito mais do que parece.

Na prática, quando o mesmo nome aparece sempre no topo, mesmo sem interação, o algoritmo está sinalizando algo simples: aquela pessoa acompanha seus stories com mais atenção do que a média.

Assim, embora o Instagram não seja exatamente um X9 declarado, a lista de visualizações acaba funcionando como uma pista silenciosa para quem sabe observar.

