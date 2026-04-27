“Faria de novo”: suspeito de estupro confessa crime, ameaça moradora e acaba preso junto a comparsa em Pirenópolis

Vítima é menor de idade e confirmou ter sido obrigado, mediante violência física, a praticar atos sexuais com suspeitos

Augusto Araújo - 27 de abril de 2026

Dupla foi presa após suspeito confessar ter abusado de menor de idade em Pirenópolis. (Foto: Divulgação/PMGO)

A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens acusados de estupro qualificado contra um adolescente em Pirenópolis.

O crime, agravado pelo uso de violência e pela idade da vítima (menor de 18 anos), foi descoberto após a denúncia de uma moradora, que chegou a ser ameaçada por um dos autores.

O caso começou a vir à tona quando uma moradora foi informada por seu ex-companheiro sobre um crime brutal ocorrido na cidade.

Um trabalhador da feira local relatou ter presenciado o momento em que um homem obrigava o adolescente a praticar atos sexuais sem consentimento com um segundo indivíduo.

Ao avistar o primeiro suspeito em via pública, a moradora decidiu confrontá-lo sobre os fatos. Demonstrando frieza, o homem confirmou a prática do crime e declarou que faria novamente “quantas vezes julgasse necessário”.

A situação se agravou quando ele proferiu ameaças diretas contra a testemunha, afirmando que estupraria ela e as netas dela na primeira oportunidade que tivesse.

Diante das ameaças e da gravidade dos fatos, a testemunha procurou a Polícia Militar (PM). A equipe iniciou buscas pela cidade para capturar os envolvidos.

O cerco policial funcionou, e os dois suspeitos foram localizados no perímetro do bairro Alto do Bonfim. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Relato da Vítima

Enquanto a equipe da PM ainda estava na delegacia, os agentes receberam a informação de que a vítima havia dado entrada no Hospital Estadual Ernestina Lopes Jayme.

Os policiais se deslocaram rapidamente até a unidade de saúde. Durante a entrevista, o adolescente confirmou os abusos e detalhou o crime.

Ele relatou que foi obrigado, mediante violência física, a praticar o ato sexual em ambos os agressores, próximo a contêineres de lixo, em um local conhecido na cidade como “saída para pedreiras”.

Os dois suspeitos encontram-se detidos e à disposição da Justiça, devendo responder por estupro qualificado e ameaça.

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