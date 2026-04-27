Pancadaria envolvendo pastor em Alexânia teve início com furto de sandálias e denúncia de assédio; entenda o caso

Além de cena que viralizou, confusão terminou com um comerciante quase morto após levar facada no pescoço

Ícaro Gonçalves - 27 de abril de 2026

Adolescente tentou matar um dos comerciantes (Imagens: Reprodução)

O episódio de pancadaria que tomou conta de uma avenida de Alexânia e e envolveu até um pastor que conteve um dos suspeitos com uma “rasteira” ganhou novos detalhes após uma investigação feita pela reportagem do Portal 6.

Em entrevista à reportagem, o Sargento Assis, um dos militares acionados para atender ao caso, confirmou que a confusão teve início após duas adolescentes tentarem furtar sandálias de uma loja na região, na sexta-feira (24).

O crime foi percebido por funcionários do estabelecimento, que confrontaram as meninas e pediram que abrissem a mochila para devolução dos itens furtados.

Elas se negaram e iniciaram uma confusão, mas acabaram deixando o mercado, indo se queixar à mãe e ao irmão adolescente de uma delas.

As adolescentes teriam dito aos familiares que alguém do mercado teria “passado a mão” em uma delas.

Menos de 10 minutos depois da tentativa de furto, o irmão, de 17 anos, armado com uma faca e acompanhado por outros dois rapazes, chegou ao mercado. Assim, o trio começou a vandalizar o local, com chutes em uma porta de aço e danos aos produtos.

Como apurado pela reportagem, o adolescente teria a intenção de matar um dos responsáveis pelo comércio.

Em meio à confusão, o funcionário de uma assistência técnica tentou conter os adolescentes, momento em que levou uma facada no pescoço, logo atrás da cervical.

Outros comerciantes e populares que estavam na avenida presenciaram toda a situação e partiram para cima do grupo, momento em que foi registrada a rasteira aplicado pelo pastor.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) chegou ao local por volta das 18h, e apreendeu os adolescentes envolvidos, além de um maior de idade que ajudou na agressão contra os comerciantes.

A vítima da facada, de 51 anos, foi levado a uma unidade hospitalar de Alexânia. Apesar do susto, ele não corre risco de vida.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a apreensão dos adolescentes. O suspeito de 17 anos deve responder pelo ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

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