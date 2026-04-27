Pancadaria envolvendo pastor em Alexânia teve início com furto de sandálias e denúncia de assédio; entenda o caso

Além de cena que viralizou, confusão terminou com um comerciante quase morto após levar facada no pescoço

Ícaro Gonçalves -
confusão em Alexania
Adolescente tentou matar um dos comerciantes (Imagens: Reprodução)

O episódio de pancadaria que tomou conta de uma avenida de Alexânia e e envolveu até um pastor que conteve um dos suspeitos com uma “rasteira” ganhou novos detalhes após uma investigação feita pela reportagem do Portal 6.

Em entrevista à reportagem, o Sargento Assis, um dos militares acionados para atender ao caso, confirmou que a confusão teve início após duas adolescentes tentarem furtar sandálias de uma loja na região, na sexta-feira (24).

O crime foi percebido por funcionários do estabelecimento, que confrontaram as meninas e pediram que abrissem a mochila para devolução dos itens furtados.

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Elas se negaram e iniciaram uma confusão, mas acabaram deixando o mercado, indo se queixar à mãe e ao irmão adolescente de uma delas.

As adolescentes teriam dito aos familiares que alguém do mercado teria “passado a mão” em uma delas.

Menos de 10 minutos depois da tentativa de furto, o irmão, de 17 anos, armado com uma faca e acompanhado por outros dois rapazes, chegou ao mercado. Assim, o trio começou a vandalizar o local, com chutes em uma porta de aço e danos aos produtos.

Como apurado pela reportagem, o adolescente teria a intenção de matar um dos responsáveis pelo comércio.

Em meio à confusão, o funcionário de uma assistência técnica tentou conter os adolescentes, momento em que levou uma facada no pescoço, logo atrás da cervical.

confusão em Alexania

Homem levou facada no pescoço em meio à confusão (Imagens: Reprodução

Outros comerciantes e populares que estavam na avenida presenciaram toda a situação e partiram para cima do grupo, momento em que foi registrada a rasteira aplicado pelo pastor.

Uma viatura da Polícia Militar (PM) chegou ao local por volta das 18h, e apreendeu os adolescentes envolvidos, além de um maior de idade que ajudou na agressão contra os comerciantes.

A vítima da facada, de 51 anos, foi levado a uma unidade hospitalar de Alexânia. Apesar do susto, ele não corre risco de vida.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a apreensão dos adolescentes. O suspeito de 17 anos deve responder pelo ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

 

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Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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