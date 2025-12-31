Confira o resultado da Mega da Virada 2025: veja os números sorteados

Grande prêmio deve ser de R$ 1 bilhão para quem acertar a sena

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Consagrando um ou vários novos milionários, o sorteio da Mega da Virada acontece nesta quarta-feira (31), às 22h, com transmissão ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

Em 2025, o prêmio tem estimativa de R$ 1 bilhão – maior bolada da história das loterias. Em 2024, o valor era de R$ 600 milhões, que detinha o recorde até então.

Por ser um sorteio especial, a Mega da Virada não acumula. Portanto, se ninguém acertar a sena, o prêmio será passado para aqueles que acertarem cinco números entre os 60 disponíveis, e assim por diante.

Confira as dezenas sorteadas da Mega da Virada 2025

Sorteio será realizado pela Caixa a partir das 22h

Os vencedores devem comparecer à agências da Caixa Econômica Federal ou à Lotéricas nos próximos dias, para retirar o prêmio conquistado nesta edição do sorteio.

