Obras na Marginal Botafogo começam neste sábado (11) com interdição total; veja rotas alternativas
Orientação é que motoristas evitem a região durante o período das obras e utilizem caminhos alternativos
As obras de recuperação estrutural na Marginal Botafogo começam neste sábado (11), em Goiânia, com interdição total de um trecho na altura da Rua 21, no sentido Centro.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que os serviços vão abranger a recuperação completa da estrutura comprometida, com foco na segurança e na durabilidade da via, considerada um dos principais corredores de tráfego da capital.
A previsão inclui retirada de material danificado, reconstrução do muro de contenção, instalação de vigas metálicas, execução de aterro compactado e posterior recomposição do asfalto, com atuação de equipes próprias e apoio terceirizado.
Com a interdição, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) alerta para possíveis congestionamentos, já que o trecho concentra grande fluxo diário de veículos. A orientação é que motoristas evitem a região durante o período das obras e utilizem caminhos alternativos.
Entre as opções de desvio, condutores podem acessar a Alameda Botafogo pela Rua 233, Rua 10 ou Avenida Universitária, seguindo trajetos sinalizados até retornar à marginal.
De acordo com a Prefeitura de Goiânia, equipes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e organizar o fluxo, com o objetivo de reduzir impactos e garantir a segurança durante a execução dos trabalhos.
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