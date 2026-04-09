Obras na Marginal Botafogo começam neste sábado (11) com interdição total; veja rotas alternativas

Orientação é que motoristas evitem a região durante o período das obras e utilizem caminhos alternativos

Lara Duarte - 09 de abril de 2026

Obras na Marginal Botafogo provocam interdição e mudanças no trânsito no sentido Centro. (Foto: Divulgação/Seinfra)

As obras de recuperação estrutural na Marginal Botafogo começam neste sábado (11), em Goiânia, com interdição total de um trecho na altura da Rua 21, no sentido Centro.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que os serviços vão abranger a recuperação completa da estrutura comprometida, com foco na segurança e na durabilidade da via, considerada um dos principais corredores de tráfego da capital.

A previsão inclui retirada de material danificado, reconstrução do muro de contenção, instalação de vigas metálicas, execução de aterro compactado e posterior recomposição do asfalto, com atuação de equipes próprias e apoio terceirizado.

Com a interdição, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) alerta para possíveis congestionamentos, já que o trecho concentra grande fluxo diário de veículos. A orientação é que motoristas evitem a região durante o período das obras e utilizem caminhos alternativos.

Entre as opções de desvio, condutores podem acessar a Alameda Botafogo pela Rua 233, Rua 10 ou Avenida Universitária, seguindo trajetos sinalizados até retornar à marginal.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, equipes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e organizar o fluxo, com o objetivo de reduzir impactos e garantir a segurança durante a execução dos trabalhos.

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