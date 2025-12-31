Ideia de Coronel Adailton é acatada e agora Alego também bancará roupa de deputado

Legislativo goiano já paga um “auxílio-paletó” aos parlamentares no início e final da legislatura, mas a nova regra amplia a possibilidade de uso da verba mensal para este fim

Danilo Boaventura - 31 de dezembro de 2025

Deputado Coronel Adailton. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

O ano de 2025 se encerra com mais uma “ideia” do deputado Coronel Adailton (SD) sendo institucionalizada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

O parlamentar anapolino, que é o mesmo que aprovou o polêmico e criticado Dia do Legendário, agora conseguiu que a Casa liberasse a compra de roupas para deputados e servidores com a verba indenizatória.

A mudança foi aprovada em uma das resoluções que alteram a estrutura da Alego e que geraram impacto de R$ 12,27 milhões.

A alteração trata da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) e permite que os deputados utilizem o valor mensal para “aquisição de itens de vestimenta institucional para uso em eventos e ações vinculadas à atividade parlamentar”.

A proposta foi do próprio Coronel Adailton, que é o primeiro-secretário da Mesa Diretora, e foi incluída em um pacote de emendas que, segundo o O Popular, não tinham relação com o projeto original.

Ao justificar a inclusão da compra de vestimentas na verba indenizatória, o deputado Coronel Adailton afirmou ao mesmo jornal que pediu uma avaliação jurídica para a medida.

“Então pedi para a Procuradoria avaliar se poderia incluir na verba indenizatória e a equipe considerou viável”, disse ele.

Vale lembrar que a Alego já paga um “auxílio-paletó” aos parlamentares no início e final da legislatura, mas a nova regra amplia a possibilidade de uso da verba mensal para este fim.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.