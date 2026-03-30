Empregos, tecnologia e desenvolvimento para Anápolis

Quando novos investimentos chegam, quem ganha é a nossa população, com mais empregos, renda e oportunidades

Antônio Gomide - 30 de março de 2026

(Foto: Ricardo Stuckert / PR)

A visita do presidente Lula a Anápolis, na semana passada, marca um novo momento para a nossa cidade. Os anúncios realizados no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) reforçam aquilo que sempre defendemos: Anápolis tem papel estratégico no desenvolvimento de Goiás, do Centro-Oeste e do Brasil. Quando novos investimentos chegam, quem ganha é a nossa população, com mais empregos, renda e oportunidades.

A reinauguração da planta da Caoa, agora em parceria com a montadora chinesa Changan, simboliza esse avanço.

Estamos falando de R$ 8 bilhões em investimentos, que vão ampliar a produção de veículos, modernizar a tecnologia utilizada na indústria e reafirmar Anápolis como referência nacional no setor automotivo. É a confirmação de que o nosso município está preparado para receber inovação, produção em larga escala e novos mercados.

Esse movimento tem reflexo direto na vida das pessoas. A previsão de mais de 20 mil empregos indiretos, além das vagas que surgem dentro da própria cadeia industrial, fortalece a economia local e impulsiona diversos setores, do comércio aos serviços. Cada novo posto de trabalho representa dignidade para as famílias, circulação de renda e mais desenvolvimento para a cidade.

Além do setor automotivo, a agenda presidencial também fortaleceu o polo farmacêutico. O investimento de R$ 250 milhões na Brainfarma, no DAIA, amplia a capacidade de produção de medicamentos e reforça a soberania nacional em uma área estratégica. O Governo Federal reconhece o potencial de Anápolis, a força do nosso parque industrial e a nossa mão de obra qualificada.

Acompanhamos o crescimento do DAIA há muitos anos, como vereador, prefeito e, agora, deputado estadual. Sempre estivemos ao lado das iniciativas que geram emprego e melhoram a vida dos anapolinos. Agora, garantimos mais investimentos do Governo Federal, transformando esse crescimento em mais emprego, renda e desenvolvimento para Anápolis.

Seguimos firmes nessa missão, defendendo mais investimentos, mais tecnologia e mais oportunidades para Anápolis. O futuro que queremos passa pela indústria forte, pela geração de empregos e pela valorização do potencial da nossa cidade. É assim que continuaremos trabalhando, construindo desenvolvimento com responsabilidade e compromisso com as famílias anapolinas.