Saúde é prioridade

Reduzir filas, melhorar o acesso a consultas e exames, fortalecer o atendimento especializado e valorizar os profissionais de saúde são caminhos necessários

Antônio Gomide - 06 de abril de 2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

Nesta semana em que se celebra o Dia Mundial da Saúde, somos convidados a refletir sobre aquilo que realmente importa: o cuidado com a vida. A saúde é o que sustenta a tranquilidade das famílias e garante dignidade nos momentos mais difíceis. Quando o atendimento funciona, tudo anda melhor.

Nosso mandato tem buscado contribuir com esse desafio. Nos últimos anos, destinamos mais de R$ 6,2 milhões para a saúde de Anápolis, com recursos aplicados em hospitais, aquisição de equipamentos, reformas e custeio de serviços.

Só em 2026, são R$ 800 mil voltados para instituições importantes como a Santa Casa, a Unidade Oncológica, a Casa de Acolhimento Bethânia e o Centro Materno Infantil da Vila Jaiara. São investimentos que ajudam a manter o atendimento e a dar suporte a quem mais precisa, em uma cidade que também atende toda a região.

Mas sabemos que investir é apenas parte do caminho. A realidade da saúde ainda exige atenção. O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), por exemplo, tem papel fundamental na urgência e emergência, mas enfrenta desafios que precisam ser tratados com seriedade. Temos levado essas demandas à Assembleia Legislativa, cobrando melhorias no atendimento, mais estrutura e melhores condições para profissionais e pacientes. Não se trata de apontar problemas por apontar, mas de buscar soluções.

Esse compromisso com a saúde também vem de uma trajetória construída ao longo do tempo, com ações que, em seu momento, ampliaram o acesso da população aos serviços. A construção da UPA da Vila Esperança, o funciomento 24 horas do CAIS Progresso e Abadia Lopes, a criação do Centro de Diagnóstico, a construção do CAIS Mulher, a nova sede do Samu, a reforma do Hospital Municipal e a entrega de mais de uma dezena de Unidades de Saúde nos bairros compuseram um conjunto de iniciativas que contribuíram para o fortalecimento e a ampliação da rede de atendimento.

Muitas dessas estruturas passaram por mudanças e novas denominações ao longo dos anos, mas, naquele período, representaram avanços importantes para a cidade.

Reduzir filas, melhorar o acesso a consultas e exames, fortalecer o atendimento especializado e valorizar os profissionais de saúde são caminhos necessários. O SUS é uma das maiores conquistas do povo brasileiro e precisa ser fortalecido todos os dias.

Dentro dessa agenda voltada à saúde, na próxima sexta-feira (10) realizaremos, na Assembleia Legislativa, uma sessão solene em homenagem às Santas Casas de Goiás. A iniciativa busca reconhecer o trabalho dessas instituições e de seus profissionais, que contribuem diariamente para o atendimento de milhares de pessoas. É um convite aberto a todos.

Cuidar da saúde é cuidar das pessoas. E esse cuidado exige compromisso, responsabilidade e ação contínua para que o atendimento seja cada vez mais digno, ágil e eficiente para todos. O nosso mandato de deputado estadual segue em sintonia com esse propósito, reafirmando o compromisso com uma saúde pública gratuita, de qualidade e acessível a quem mais precisa.

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