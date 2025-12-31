Signos que podem ganhar na Mega da Virada deste ano, segundo o horóscopo

Na virada do ano, a astrologia aponta possíveis momentos de sorte e oportunidades para determinados signos no concurso especial da Mega da Virada

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Com a Mega da Virada oferecendo um dos maiores prêmios da história das loterias brasileiras, muitos apostadores buscam não apenas estratégias de jogo, mas também dicas astrológicas para tentar a sorte. Segundo o horóscopo, alguns signos podem atravessar fases mais favoráveis no fim do ano, especialmente em temas ligados à prosperidade, intuição e decisões financeiras.

Touro costuma ser associado à estabilidade e ao talento para lidar com recursos. Para os nascidos entre 20 de abril e 20 de maio, o período que envolve o final do ano pode destacar temas de segurança material, o que na visão astrológica poderia impulsionar a confiança ao fazer apostas.

Leão é um signo ligado a grandes sonhos e à vontade de brilhar. Nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto tendem a estar motivados pela busca por grandes conquistas nessa época, o que, no contexto do horóscopo, pode ser interpretado como um impulso de coragem para apostar e visualizar resultados grandiosos.

Escorpião, entre 23 de outubro e 21 de novembro, é tradicionalmente visto na astrologia como um signo com forte intuição e sensibilidade para captar tendências sutis. Essa leitura faz com que o final de ano, marcado por reflexões profundas e resoluções pessoais, seja considerado um momento de potencializar os desejos mais intensos, inclusive os ligados a oportunidades como a Mega da Virada.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março) costuma estar em sintonia com a imaginação e os sonhos. A natureza sonhadora de Peixes pode ser interpretada no horóscopo como uma capacidade de visualizar grandes oportunidades, o que estimula o otimismo e a esperança na virada do ano.

Especialistas em astrologia lembram que o horóscopo oferece apenas um olhar simbólico e não é capaz de prever resultados específicos de eventos aleatórios como a Mega da Virada. Os sorteios das Loterias Caixa são conduzidos de forma totalmente aleatória, sem qualquer influência de posições planetárias ou signos.

Apesar disso, muitos apostadores consideram a leitura astrológica uma forma de manter a motivação e reforçar a conexão pessoal com seus desejos de mudança e prosperidade para o ano que se inicia. O sorteio da Mega da Virada ocorre tradicionalmente no dia 31 de dezembro e não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é automaticamente distribuído entre as faixas seguintes.