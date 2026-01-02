6 frases que as mulheres odeiam ouvir, mas os homens continuam repetindo

O que pode parecer uma pergunta inocente ou um comentário comum para eles, para elas soa como falta de empatia e reforço de estereótipos datados

Magno Oliver - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/ Ketut Subiyanto)

A comunicação é a base de qualquer relacionamento, seja ele amoroso, profissional ou familiar. No entanto, mesmo com os avanços nas discussões sobre igualdade e respeito, algumas expressões parecem ter ficado “presas” no vocabulário masculino.

Muitas vezes ditas sem a intenção de ofender, certas frases carregam um peso histórico de invalidação dos sentimentos femininos. Para ajudar a melhorar o diálogo e evitar discussões desnecessárias, listamos seis frases que as mulheres não aguentam mais ouvir.

1. “Você está na TPM?”

Essa é, sem dúvida, a campeã de rejeição. Ao fazer essa pergunta durante uma discussão ou quando a mulher expressa insatisfação, o homem automaticamente invalida o argumento dela, reduzindo uma opinião ou um sentimento legítimo a uma questão puramente hormonal.

2. “Calma, você está muito nervosa”

Dizer para alguém que está irritado ficar “calmo” raramente funciona, mas para as mulheres, essa frase soa como uma tentativa de silenciamento. É o que especialistas chamam de gaslighting (manipulação), sugerindo que a reação dela é desproporcional à realidade.

3. “Eu ajudo em casa”

Embora pareça uma frase positiva, o erro está no verbo “ajudar”. Ao dizer que ajuda, o homem pressupõe que a responsabilidade pelas tarefas domésticas é exclusivamente da mulher e que ele está apenas fazendo um favor. O correto, e o que elas esperam, é a divisão de tarefas e o compartilhamento de responsabilidades.

4. “Você vai sair com essa roupa?”

Esta frase carrega um tom de controle e julgamento que remete à posse. Além de minar a autoestima, sugere que a mulher não tem autonomia sobre o próprio corpo ou sobre suas escolhas de vestimenta.

5. “Nossa, mas você come bem, hein?”

Comentários sobre o prato de uma mulher, mesmo que disfarçados de “elogio” ou observação boba, tocam em um ponto sensível relacionado à pressão estética.

Muitas vezes, a mulher se sente vigiada e julgada por algo tão básico quanto o seu apetite.

6. “Você fica muito mais bonita sem maquiagem”

Embora o homem pense que está fazendo um elogio à beleza natural, a frase pode ser interpretada como uma crítica ao esforço ou ao prazer que a mulher tem em se maquiar. É uma forma sutil de ditar como ela deve ou não se apresentar ao mundo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!