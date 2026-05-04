Neta de Leonardo surpreende ao mostrar presente que ganhou do cantor no aniversário de 15 anos

Sertanejo fez surpresa especial para Maria Sophia Costa, que compartilhou tudo com os seguidores

Lara Duarte - 04 de maio de 2026

Maria Sophia mostrou presente de 15 anos que recebeu de seu avô, o cantor Leonardo. (Foto: Captura de tela/Instagram)

Maria Sophia Costa, neta do cantor Leonardo, chamou a atenção nas redes sociais ao revelar o presente que recebeu do avô em seu aniversário de 15 anos.

Em publicação feita no Instagram, neste domingo (03), a jovem mostrou uma cartinha escrita pelo artista, onde ele conta que realizou um depósito em dólares para a viagem dela a Orlando, nos EUA.

O valor não foi revelado, mas o cantor brinca, em tom descontraído, que a quantia “dá até para trazer o Mickey para o Brasil”.

Apesar da curiosidade gerada pelo dinheiro, o que mais chamou atenção foi outro presente: cinco bezerros. Segundo Leonardo, a ideia foi pensada desde o nascimento da neta, como forma de inseri-la no universo da fazenda e transmitir o legado da família.

“Desde quando você nasceu, eu queria te presentear com cinco bezerros para você cuidar e entender o mundo que estou construindo para vocês”, escreveu o cantor na carta.

A jovem reagiu com bom humor e já adiantou que vai precisar de ajuda. “Eu quero logo ver meus bezerros, mas você vai me ajudar, porque eu não tenho ideia de como faz isso”, brincou, afirmando ainda que pretende compartilhar a experiência com os seguidores.

O vídeo faz parte da série “15 anos, 15 dias, 15 presentes”, em que Maria Sophia mostra, ao longo de duas semanas, surpresas preparadas por familiares e amigos.

Influenciadora digital, ela produz conteúdos voltados para lifestyle, moda e beleza. Mesmo antes de completar 15 anos, já soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Maria Sophia é filha de Pedro Leonardo com a influenciadora Thaís Gebelein.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Maria Sophia Costa (@mafifi)

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