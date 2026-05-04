Anápolis inicia a semana com mais de 450 vagas de emprego abertas; veja como se candidatar

Oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de experiência na cidade

Lara Duarte - 04 de maio de 2026

Candidatos podem buscar oportunidades diretamente no Sine, no Centro de Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis/Secom)

O Sistema Municipal de Empregos (Sine) divulgou, nesta segunda-feira (04), uma lista com mais de 450 vagas de trabalho disponíveis em Anápolis.

As oportunidades abrangem diversas áreas e incluem opções para candidatos com ou sem experiência, ampliando as chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado.

Entre as vagas ofertadas estão ajudante de carga e descarga de mercadorias (25), auxiliar administrativo (3), auxiliar de encanador (2), auxiliar de enfermagem (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (10), auxiliar de limpeza (73), auxiliar de logística (2) e auxiliar de mecânico motor a diesel (5).

Também há oportunidades para coordenador de futebol (1), costureira geral (4), cozinheiro geral (2), empregado doméstico nos serviços gerais (7), faxineiro (3), monitor de esporte e lazer (1), motorista de caminhão basculante (6), operador de caixa (20), pintor de obras (2), serralheiro (4) e vigia (2).

Para se candidatar, os interessados devem comparecer presencialmente ao Sine Municipal, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 333, no Setor Central. Não é necessário realizar agendamento prévio.

O atendimento acontece das 8h às 17h. Em caso de dúvidas ou para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (62) 3902-1350.

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