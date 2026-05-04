Últimos dias para se inscrever em concurso com mais de 80 vagas e salários de quase R$ 10 mil em Goiás

Candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva a ser realizada em 7 de junho

Davi Galvão - 04 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Termina nesta quarta-feira (06) o prazo de inscrição para o concurso público da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás voltado à Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana.

O certame, organizado pelo Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek (IJK), oferece 86 vagas imediatas para profissionais de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 9.696.

Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site da banca organizadora, mediante uma taxa de participação de R$ 108 para cargos de nível médio e R$ 138 para funções de nível superior.

A maior parte das oportunidades concentra-se no cargo de agente de trânsito, com 60 vagas disponíveis. A Administração Municipal também busca preencher postos de fiscal de transportes e mobilidade urbana (20), assistente técnico (4) e engenheiro de tráfego (2).

Todos os selecionados cumprirão jornada de 40 horas semanais, o que garante estabilidade após o período probatório.

A aplicação da prova objetiva ocorre no dia 7 de junho, um domingo, abrangendo todos os candidatos inscritos. Para quem disputa as vagas de agente de trânsito, o processo seletivo inclui ainda uma etapa eliminatória de Teste de Aptidão Física (TAF).

O concurso possui validade de dois anos após a homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período, dependendo da necessidade da prefeitura.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

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