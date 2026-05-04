Perfumes, iPhone e PlayStation 5: quadrilha presa em Goiânia ostentava com golpes em show sertanejo

Criminosos se disfarçavam de vendedores ambulantes de bebidas e doces para atrair as vítimas

Davi Galvão - 04 de maio de 2026

Suspeitos presos fingiam ser comerciantes para aplicar golpes durante show sertanejo. (Foto: Reprodução)

Uma operação da Polícia Militar (PM) desarticulou, na madrugada deste domingo (03), uma quadrilha especializada em fraudes bancárias e clonagem de cartões que atuava durante um show sertanejo ocorrido no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O grupo, que agia em diversos estados, utilizava cartões de crédito das vítimas para ostentar uma vida de luxo, adquirindo itens como iPhones 15, consoles PlayStation 5, perfumes importados e até equipamentos de internet via satélite.

A equipe da PM chegou aos suspeitos após um intenso trabalho de compartilhamento de informações entre os serviços de inteligência. Quatro integrantes foram presos em flagrante após tentarem fugir e resistirem à abordagem policial nas imediações do estádio.

De acordo com as investigações e depoimentos colhidos no local, os criminosos se disfarçavam de vendedores ambulantes de bebidas e doces para atrair as vítimas. No momento do pagamento, o grupo utilizava máquinas adulteradas que simulavam erros de leitura.

Nesse intervalo, os golpistas observavam a senha digitada e trocavam o cartão do cliente por outro semelhante. Com o acesso total às contas das vítimas, a quadrilha iniciava uma sequência de compras de alto valor em estabelecimentos comerciais.

Após as primeiras prisões, os policiais localizaram um Ford Ka cinza utilizado pelo grupo, onde encontraram mais máquinas de cartão e unidades de cigarros.

A diligência se estendeu até um hotel no Setor Aeroviário, que servia de base para o grupo.

No local, a PM apreendeu um verdadeiro estoque de produtos ilícitos, incluindo dois videogames PlayStation 5 e dois iPhones 15, óculos Meta Ray-Ban e um relógio Technos, perfumes importados e mais de 200 cartões de crédito.

As equipes também encontraram diversas máquinas de pagamento e dispositivos de internet via satélite.

Os quatro homens foram autuados por furto qualificado mediante fraude, estelionato e associação criminosa.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e determinou o encaminhamento dos envolvidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Os objetos recuperados foram apreendidos para posterior identificação e devolução aos proprietários.

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ESPÓLIOS DO CRIME 😨 Perfumes, iPhone e PlayStation 5: quadrilha presa em Goiânia ostentava com golpes em show sertanejo

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