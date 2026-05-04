Avião de pequeno porte bate em prédio após decolar em Belo Horizonte

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam na aeronave e estão em estado grave

Folhapress - 04 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/X)

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – Um avião de pequeno porte bateu na parte lateral de um prédio após decolar na manhã desta segunda-feira (4) do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam na aeronave e estão em estado grave. O piloto está preso às ferragens. Ainda não há informações sobre feridos no edifício.

Avião colide na lateral de prédio no bairro Silveira, em Belo Horizonte Reprodução TV Globo Destroços de um helicóptero branco espalhados em estacionamento ao lado de prédio. Parte da aeronave está apoiada na parede, próxima a um carro prata estacionado.

Informações preliminares indicam que a aeronave teria perdido altitude após deixar o aeródromo e atingiu um edifício de três andares na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, a cerca de seis quilômetros do aeroporto.

O avião é de matrícula PT-EYT e tem situação normal de aeronavegação, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).

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