O peixe de rio que é mais saboroso que o salmão e custa metade do preço

Carne macia, sabor suave e versatilidade na cozinha fazem o peixe amazônico ganhar espaço no prato dos brasileiros

Pedro Ribeiro - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando o assunto é peixe nobre, o salmão costuma ser o primeiro nome a surgir. No entanto, um peixe de rio brasileiro vem conquistando chefs e consumidores por oferecer sabor marcante, textura superior e preço mais acessível.

Trata-se do pirarucu, espécie típica da Amazônia considerada um dos maiores peixes de água doce do mundo. Apesar do porte impressionante, sua carne é conhecida pela maciez, baixo teor de gordura e ausência quase total de espinhas, características que facilitam o preparo e agradam até quem não tem costume de comer peixe.

Comparado ao salmão, o pirarucu apresenta sabor mais delicado e menos oleoso, o que permite diversas combinações na cozinha. Ele pode ser grelhado, assado, cozido ou preparado em moquecas e risotos, mantendo sempre a textura firme.

Outro ponto que chama atenção é o preço. Enquanto o salmão costuma atingir valores elevados, especialmente em grandes centros urbanos, o pirarucu pode custar até metade do valor, dependendo da região e da forma de comercialização.

Além do sabor, especialistas destacam o valor nutricional. O pirarucu é rico em proteínas, possui boas quantidades de minerais e apresenta menor teor de gordura quando comparado a peixes importados, o que o torna uma opção interessante para quem busca alimentação equilibrada.

Nos últimos anos, o peixe ganhou espaço também por causa da pesca manejada, prática sustentável que ajuda a preservar a espécie e gera renda para comunidades ribeirinhas da Amazônia. Esse modelo permitiu ampliar a oferta do produto no mercado nacional sem comprometer o meio ambiente.

Com mais presença em supermercados e restaurantes, o pirarucu vem deixando de ser uma raridade regional para se tornar alternativa real ao salmão.

Para muitos consumidores, ele já é visto como uma opção mais saborosa, mais barata e genuinamente brasileira.

