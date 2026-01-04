6 profissões perfeitas para mulheres acima de 40 anos, segundo recrutadores

Experiência, responsabilidade e maturidade emocional fazem com que mulheres acima desta idade sejam cada vez mais valorizadas em processos seletivos

Pedro Ribeiro - 04 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O mercado de trabalho tem revisto antigos preconceitos e passado a valorizar características que costumam se fortalecer com o tempo, como compromisso, equilíbrio, organização e boa comunicação.

Recrutadores ouvidos por plataformas de emprego e recursos humanos apontam que mulheres acima dos 40 anos encontram mais oportunidades em áreas práticas, administrativas e de atendimento, que exigem confiança e constância.

1. Auxiliar administrativo

É uma das funções mais citadas por recrutadores quando o assunto é maturidade profissional.

Organização, atenção a prazos e responsabilidade contam mais do que idade, e muitas empresas preferem profissionais experientes para essa função.

2. Recepcionista ou atendente

Empresas valorizam profissionais que saibam lidar com pessoas, resolver situações com calma e manter postura profissional.

Mulheres acima de 40 anos costumam se destacar pelo bom relacionamento e pela comunicação clara.

3. Cuidadora de idosos

A área cresce rapidamente no Brasil e prioriza paciência, empatia e compromisso.

Cursos de curta duração já permitem a entrada no mercado, e a experiência de vida é vista como um diferencial importante.

4. Secretária ou assistente pessoal

Recrutadores apontam que maturidade, discrição e organização são essenciais para a função.

Muitas vagas não exigem formação superior, apenas experiência, responsabilidade e domínio básico de informática.

5. Vendedora em lojas físicas

No comércio tradicional, especialmente em lojas de bairro, farmácias e estabelecimentos especializados, mulheres acima de 40 anos são vistas como mais confiáveis e estáveis, além de terem facilidade no atendimento ao cliente.

6. Cozinheira, auxiliar de cozinha ou produção de alimentos

Padarias, restaurantes, escolas e empresas terceirizadas contratam com frequência mulheres mais maduras.

Cursos rápidos ajudam, mas a prática e o comprometimento costumam pesar mais que diplomas.

Como ingressar no mercado de trabalho depois dos 40

Especialistas em recrutamento orientam que o primeiro passo é valorizar a própria experiência, mesmo que ela não tenha sido formal.

Organização da casa, cuidado com familiares, vendas informais e serviços prestados ao longo da vida podem, sim, contar como vivência profissional.

Outro ponto importante é atualizar o currículo, mantendo informações objetivas, destacando funções já exercidas e habilidades práticas, como atendimento ao público, organização, informática básica e trabalho em equipe.

Cursos rápidos e acessíveis, presenciais ou online, ajudam a fortalecer o perfil e aumentam as chances de contratação.

Além disso, buscar vagas presencialmente ainda faz diferença em muitos setores, como comércio, serviços e alimentação.

Levar o currículo até o local e demonstrar interesse costuma ser bem-visto por recrutadores.

Por fim, especialistas reforçam que confiança e postura contam muito no processo seletivo.

A maturidade, quando bem apresentada, deixa de ser obstáculo e passa a ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho.

