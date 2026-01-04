6 profissões perfeitas para mulheres acima de 40 anos, segundo recrutadores
Experiência, responsabilidade e maturidade emocional fazem com que mulheres acima desta idade sejam cada vez mais valorizadas em processos seletivos
O mercado de trabalho tem revisto antigos preconceitos e passado a valorizar características que costumam se fortalecer com o tempo, como compromisso, equilíbrio, organização e boa comunicação.
Recrutadores ouvidos por plataformas de emprego e recursos humanos apontam que mulheres acima dos 40 anos encontram mais oportunidades em áreas práticas, administrativas e de atendimento, que exigem confiança e constância.
1. Auxiliar administrativo
É uma das funções mais citadas por recrutadores quando o assunto é maturidade profissional.
Organização, atenção a prazos e responsabilidade contam mais do que idade, e muitas empresas preferem profissionais experientes para essa função.
2. Recepcionista ou atendente
Empresas valorizam profissionais que saibam lidar com pessoas, resolver situações com calma e manter postura profissional.
Mulheres acima de 40 anos costumam se destacar pelo bom relacionamento e pela comunicação clara.
3. Cuidadora de idosos
A área cresce rapidamente no Brasil e prioriza paciência, empatia e compromisso.
Cursos de curta duração já permitem a entrada no mercado, e a experiência de vida é vista como um diferencial importante.
4. Secretária ou assistente pessoal
Recrutadores apontam que maturidade, discrição e organização são essenciais para a função.
Muitas vagas não exigem formação superior, apenas experiência, responsabilidade e domínio básico de informática.
5. Vendedora em lojas físicas
No comércio tradicional, especialmente em lojas de bairro, farmácias e estabelecimentos especializados, mulheres acima de 40 anos são vistas como mais confiáveis e estáveis, além de terem facilidade no atendimento ao cliente.
6. Cozinheira, auxiliar de cozinha ou produção de alimentos
Padarias, restaurantes, escolas e empresas terceirizadas contratam com frequência mulheres mais maduras.
Cursos rápidos ajudam, mas a prática e o comprometimento costumam pesar mais que diplomas.
Como ingressar no mercado de trabalho depois dos 40
Especialistas em recrutamento orientam que o primeiro passo é valorizar a própria experiência, mesmo que ela não tenha sido formal.
Organização da casa, cuidado com familiares, vendas informais e serviços prestados ao longo da vida podem, sim, contar como vivência profissional.
Outro ponto importante é atualizar o currículo, mantendo informações objetivas, destacando funções já exercidas e habilidades práticas, como atendimento ao público, organização, informática básica e trabalho em equipe.
Cursos rápidos e acessíveis, presenciais ou online, ajudam a fortalecer o perfil e aumentam as chances de contratação.
Além disso, buscar vagas presencialmente ainda faz diferença em muitos setores, como comércio, serviços e alimentação.
Levar o currículo até o local e demonstrar interesse costuma ser bem-visto por recrutadores.
Por fim, especialistas reforçam que confiança e postura contam muito no processo seletivo.
A maturidade, quando bem apresentada, deixa de ser obstáculo e passa a ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho.
