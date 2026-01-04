Adeus à unha francesinha: a tendência italiana que chegou para ficar e é ideal para alongar unhas curtas

Minimalista, elegante e versátil, o novo estilo aposta em tons suaves e acabamento natural para criar a ilusão de unhas mais longas

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A clássica unha francesinha, que dominou salões por décadas, começa a perder espaço para uma tendência que vem direto da Itália e já conquistou manicures e clientes no Brasil.

Sofisticada e discreta, a chamada manicure italiana surge como uma alternativa moderna, especialmente para quem tem unhas curtas e quer um visual mais alongado.

Diferente da francesinha tradicional, que marca bem a linha branca na ponta, a tendência italiana trabalha com esmaltes em tons neutros, rosados ou levemente translúcidos.

O segredo está na aplicação estratégica do produto, deixando as laterais mais suaves e concentrando a cor no centro da unha, o que cria um efeito visual de alongamento.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Kelly Bynails (@kellybynails_art)

O resultado é uma unha mais elegante e natural, com aparência limpa e refinada. Esse estilo combina com diferentes formatos de unha e se adapta facilmente a rotinas mais básicas ou produções sofisticadas, o que explica sua rápida popularização.

Outro ponto que favorece a manicure italiana é a manutenção. Por não ter contrastes fortes, o crescimento da unha fica menos evidente, permitindo que o esmalte dure mais tempo sem comprometer o visual. Isso agrada quem busca praticidade sem abrir mão da estética.

A tendência também acompanha o movimento de valorização da beleza natural, que vem ganhando força nos últimos anos. Em vez de desenhos marcantes ou cores muito intensas, a proposta é realçar a unha de forma sutil, elegante e atemporal.

Combinando sofisticação, efeito alongador e versatilidade, a manicure italiana se consolida como a escolha ideal para quem quer se despedir da francesinha clássica e apostar em um visual moderno, discreto e cheio de estilo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!