Alimentos saudáveis para comer durante a noite e que ajudam na perda de peso

O que você come à noite pode influenciar não só o peso, mas também a qualidade do seu sono e sua disposição no dia seguinte

Daniella Bruno - 28 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia já é um desafio para muita gente, mas o período noturno costuma ser ainda mais delicado.

É justamente nesse momento que o cansaço se acumula, a rotina desacelera e a vontade de comer algo prático — e muitas vezes menos saudável — aumenta.

Ao mesmo tempo, existe uma crença bastante comum de que comer à noite é sempre prejudicial, especialmente para quem busca perder peso.

No entanto, o que realmente faz diferença não é apenas o horário, mas sim as escolhas feitas nesse período. E é aí que entra um ponto essencial: saber selecionar alimentos que nutrem, saciam e ainda favorecem o descanso.

Escolhas inteligentes que ajudam o corpo à noite

Antes de tudo, você precisa entender que o organismo continua ativo durante o sono.

Por isso, oferecer nutrientes adequados faz toda a diferença. Em vez de focar apenas em calorias, priorize alimentos com alta densidade nutricional.

As proteínas magras, por exemplo, desempenham um papel fundamental. Ovos cozidos ou omeletes simples ajudam a manter a saciedade e estabilizam os níveis de glicose no sangue.

Além disso, opções como frango grelhado ou peixes leves — como tilápia — são fáceis de digerir e não sobrecarregam o organismo.

Em seguida, os laticínios magros entram como aliados importantes. Iogurte natural, ricota e cottage fornecem triptofano, substância que contribui para a produção de melatonina.

Como resultado, você melhora a qualidade do sono enquanto mantém a fome sob controle.

Outro grupo essencial envolve os vegetais. Brócolis, abobrinha, berinjela e folhas verdes devem ocupar boa parte do prato.

Eles aumentam o volume da refeição sem adicionar muitas calorias. Assim, você se sente satisfeito sem exagerar.

Pequenos ajustes que fazem grande diferença

Além dos alimentos principais, alguns complementos podem potencializar os resultados. As gorduras boas, por exemplo, prolongam a sensação de saciedade. Um pequeno punhado de castanhas ou amêndoas já é suficiente para evitar aquela fome tardia.

Da mesma forma, sementes como chia e linhaça enriquecem a refeição. Você pode adicioná-las ao iogurte ou às frutas, aumentando o teor de fibras e melhorando o funcionamento intestinal.

Falando em frutas, é importante escolher bem. Maçã, por exemplo, contribui para a saúde intestinal e ajuda no metabolismo.

Já a banana, quando consumida com moderação, favorece o relaxamento muscular. Além disso, frutas vermelhas se destacam pelo baixo índice glicêmico e ação antioxidante.

Por outro lado, é fundamental evitar alguns erros comuns. Alimentos ricos em açúcar, cafeína ou gordura em excesso podem atrapalhar o sono e dificultar a digestão. Portanto, quanto mais leve e equilibrada for a refeição, melhor será a resposta do corpo.

Outro ponto importante envolve a hidratação. Muitas vezes, a fome noturna é, na verdade, sede.

Por isso, beber água ou optar por chás calmantes — como camomila ou erva-cidreira — ajuda a controlar o apetite.

Por fim, lembre-se: o emagrecimento depende do conjunto do dia. Ou seja, o que você consome à noite deve fazer parte de um equilíbrio geral, e não funcionar como uma refeição extra descontrolada.

Comer bem à noite também é estratégia

Ao contrário do que muitos pensam, a alimentação noturna não precisa ser um obstáculo.

Quando feita com consciência, ela se torna uma aliada tanto no emagrecimento quanto na qualidade de vida.

Com escolhas simples e bem planejadas, você garante saciedade, melhora o sono e evita excessos. No fim das contas, não se trata de deixar de comer à noite, mas de aprender a comer melhor.

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