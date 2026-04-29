Carteira do Professor: docentes brasileiros têm direito a benefício gratuito que garante diversas vantagens
Documento digital válido por 10 anos oferece descontos em tecnologia, viagens, farmácias e outros serviços
Ser professor no Brasil exige dedicação constante, atualização profissional e, muitas vezes, esforço financeiro para acompanhar as demandas da carreira. No entanto, existe um benefício pouco conhecido que pode aliviar parte desses custos e muita gente ainda não aproveita.
Trata-se de uma iniciativa oficial que reúne vantagens exclusivas para docentes de todo o país, tanto da rede pública quanto da privada. Apesar de já estar disponível, o acesso ainda passa despercebido por grande parte da categoria.
O que é a Carteira Nacional do Docente
A Carteira Nacional Docente é um documento digital gratuito, com validade de 10 anos, criado para identificar professores e garantir acesso a benefícios exclusivos.
Além disso, o cadastro funciona como uma espécie de “passaporte” para o programa #TôComProf, vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
Quem pode solicitar o benefício
O benefício contempla professores que atuam na educação básica e superior, tanto na rede pública quanto na privada.
Ou seja, não importa o tipo de vínculo: quem exerce a docência pode ter direito ao documento.
Quais são os principais benefícios
Após a emissão, o professor passa a ter acesso a uma série de vantagens em diferentes áreas. Entre os principais benefícios, estão:
- Descontos de até 10% em notebooks e softwares
- Reduções de até 50% em redes de farmácias
- Promoções em aplicativos de delivery
- Descontos em livros e cursos
- Até 20% de desconto em passagens rodoviárias
- Até 15% em hospedagens
Além disso, novas parcerias podem ampliar os benefícios ao longo do tempo.
Como emitir a Carteira do Professor
O processo é simples e totalmente gratuito.
O professor deve acessar o portal oficial do governo (gov.br/mec/to-com-prof), realizar o cadastro e seguir as instruções para validação dos dados.
Depois disso, o documento fica disponível em formato digital.
Por que vale a pena solicitar
Mesmo sendo gratuito, muitos professores ainda não conhecem o benefício.
Por isso, deixar de emitir a carteira pode significar perder descontos importantes no dia a dia, especialmente em itens essenciais para o trabalho e a rotina pessoal.
Assim, com poucos minutos de cadastro, o docente pode começar a economizar em diversas áreas.
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