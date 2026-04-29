Carteira do Professor: docentes brasileiros têm direito a benefício gratuito que garante diversas vantagens

Documento digital válido por 10 anos oferece descontos em tecnologia, viagens, farmácias e outros serviços

Gabriel Yuri Souto - 29 de abril de 2026

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ser professor no Brasil exige dedicação constante, atualização profissional e, muitas vezes, esforço financeiro para acompanhar as demandas da carreira. No entanto, existe um benefício pouco conhecido que pode aliviar parte desses custos e muita gente ainda não aproveita.

Trata-se de uma iniciativa oficial que reúne vantagens exclusivas para docentes de todo o país, tanto da rede pública quanto da privada. Apesar de já estar disponível, o acesso ainda passa despercebido por grande parte da categoria.

O que é a Carteira Nacional do Docente

A Carteira Nacional Docente é um documento digital gratuito, com validade de 10 anos, criado para identificar professores e garantir acesso a benefícios exclusivos.

Além disso, o cadastro funciona como uma espécie de “passaporte” para o programa #TôComProf, vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Quem pode solicitar o benefício

O benefício contempla professores que atuam na educação básica e superior, tanto na rede pública quanto na privada.

Ou seja, não importa o tipo de vínculo: quem exerce a docência pode ter direito ao documento.

Quais são os principais benefícios

Após a emissão, o professor passa a ter acesso a uma série de vantagens em diferentes áreas. Entre os principais benefícios, estão:

Descontos de até 10% em notebooks e softwares

Reduções de até 50% em redes de farmácias

Promoções em aplicativos de delivery

Descontos em livros e cursos

Até 20% de desconto em passagens rodoviárias

Até 15% em hospedagens

Além disso, novas parcerias podem ampliar os benefícios ao longo do tempo.

Como emitir a Carteira do Professor

O processo é simples e totalmente gratuito.

O professor deve acessar o portal oficial do governo (gov.br/mec/to-com-prof), realizar o cadastro e seguir as instruções para validação dos dados.

Depois disso, o documento fica disponível em formato digital.

Por que vale a pena solicitar

Mesmo sendo gratuito, muitos professores ainda não conhecem o benefício.

Por isso, deixar de emitir a carteira pode significar perder descontos importantes no dia a dia, especialmente em itens essenciais para o trabalho e a rotina pessoal.

Assim, com poucos minutos de cadastro, o docente pode começar a economizar em diversas áreas.

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