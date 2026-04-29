Colocar sal na planta língua-de-sogra: para que serve e por que é recomendado

Um pequeno gesto no cuidado com uma planta pode carregar significados muito mais profundos do que parece

Daniella Bruno - 29 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

As plantas sempre ocuparam um lugar especial dentro de casa — não apenas pela estética, mas também pelas sensações que proporcionam.

Em diferentes culturas, elas são vistas como elementos capazes de influenciar o ambiente, trazendo equilíbrio, bem-estar e até proteção.

Ao longo do tempo, essas crenças se misturaram com práticas simples do cotidiano, criando rituais que vão além do cuidado tradicional com as plantas.

E é justamente nesse ponto que surgem hábitos curiosos, que despertam interesse não apenas pelo que fazem, mas pelo que representam. Esse é o caso do hábito de colocar sal na planta língua-de-sogra.

O significado por trás da prática

Antes de tudo, é importante entender que essa prática não tem relação direta com o crescimento da planta.

Pelo contrário, ela está ligada a crenças ancestrais que associam certos elementos à proteção energética do lar.

Nesse contexto, a língua-de-sogra — também conhecida como espada-de-são-jorge — já é vista como um símbolo de defesa.

Suas folhas rígidas e pontiagudas representam força e proteção, funcionando como uma espécie de “barreira natural”.

Ao adicionar o sal grosso, esse simbolismo se intensifica. Tradicionalmente, o sal é utilizado como um elemento de purificação, associado à capacidade de absorver energias negativas.

Assim, a combinação cria um ritual voltado à limpeza e à proteção do ambiente.

Além disso, práticas como o Feng Shui reforçam essa ideia. Nessa filosofia, a planta já é considerada um elemento de proteção, e o sal atuaria como um potencializador dessa função.

Como aplicar o ritual de forma consciente

Para quem segue essa crença, a forma de aplicação faz diferença.

Coloque uma pequena quantidade de sal grosso sobre a terra

Evite encostar diretamente no caule da planta

Posicione o vaso em locais estratégicos, como entrada da casa ou corredores

Use o ritual em pontos onde a energia parece mais “pesada”

Além disso, algumas pessoas optam por colocar o sal em um pequeno recipiente sobre a terra, evitando o contato direto com o solo.

Cuidados importantes com a planta

Por outro lado, é essencial ter atenção aos impactos dessa prática. Embora o objetivo seja simbólico, o sal pode prejudicar a planta se usado em excesso.

Primeiramente, o sal pode desidratar as raízes, dificultando a absorção de água. Como consequência, a planta pode enfraquecer ou até morrer.

Por isso, é importante usar quantidades mínimas e, se necessário, trocar a camada superficial da terra periodicamente.

Dessa forma, você reduz o risco de acúmulo de sal no solo.

Além disso, manter a planta saudável é fundamental. Regue com moderação, já que ela é uma suculenta, e prefira locais com luz indireta.

Também vale limpar as folhas regularmente para preservar sua aparência e funcionalidade.

Muito além da decoração

Ao mesmo tempo, essa prática revela algo interessante: a forma como as pessoas buscam transformar o ambiente em um espaço mais equilibrado e acolhedor.

Mesmo sem comprovação científica no aspecto energético, o ritual pode ter valor simbólico e emocional.

Ele funciona como uma forma de cuidado com o lar, trazendo sensação de proteção e organização.

Entre crença e cuidado

No fim das contas, colocar sal na língua-de-sogra vai muito além de um simples hábito.

Trata-se de um ritual que une tradição, simbolismo e a busca por bem-estar dentro de casa.

No entanto, ao adotar essa prática, é essencial equilibrar crença e cuidado — garantindo que a planta continue saudável enquanto o ambiente se mantém harmonioso.

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