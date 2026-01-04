Adeus, vassouras: novo aparelho permite limpezas rápidas em espaços pequenos e grandes sem a necessidade do aspirador

Leve, sem fio e fácil de usar, a vassoura elétrica ganha espaço nas casas brasileiras ao unir praticidade e eficiência na limpeza do dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Um novo tipo de aparelho doméstico vem ganhando espaço nas casas brasileiras e mudando a rotina de limpeza. A vassoura elétrica surge como alternativa prática à vassoura tradicional e até ao aspirador convencional, reunindo leveza, mobilidade e eficiência em um único equipamento, ideal para o dia a dia corrido.

O aumento da popularidade está diretamente ligado à praticidade. Sem fio e com bateria recarregável, a vassoura elétrica permite limpezas rápidas em diferentes ambientes da casa, desde pequenos cômodos até áreas maiores, sem a necessidade de montar ou carregar um aspirador pesado.

Outro ponto que chama atenção é a eficiência na remoção da sujeira. Diferente da vassoura comum, que muitas vezes espalha poeira, o novo aparelho conta com escova giratória capaz de recolher migalhas, poeira fina e pelos de animais com mais precisão, deixando o ambiente limpo em poucos minutos.

Os modelos mais modernos trazem recursos que facilitam ainda mais o uso diário. O funcionamento sem fio ajuda a alcançar cantos, rodapés e áreas sob móveis, enquanto o compartimento removível dispensa o uso de sacos descartáveis e torna a manutenção simples e rápida.

Na cozinha, a utilidade é imediata após as refeições, quando restos de alimentos acabam no chão. Em casas com crianças e animais, a autonomia da bateria garante várias limpezas rápidas ao longo do dia, sem interrupções ou esforço excessivo.

O preço varia conforme a marca, potência e acessórios, com opções mais acessíveis e versões mais completas. No Brasil, o produto pode ser encontrado em lojas de eletrodomésticos e plataformas de venda online, onde a comparação de avaliações ajuda na escolha do modelo ideal.

Com praticidade e eficiência, a vassoura elétrica se consolida como uma aliada para quem busca manter a casa limpa sem perder tempo, tornando a limpeza diária mais rápida e menos cansativa.

