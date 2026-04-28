Conheça a história do estado brasileiro que já foi um país independente por 4 anos

Trajetória do local mostra como ocupação brasileira, ciclo da borracha e disputa diplomática mudaram o mapa do país

Gabriel Yuri Souto - 28 de abril de 2026

(Foto: Marcos Vicentti/Secom)

O Acre é hoje parte do Brasil, mas a história por trás da incorporação do estado ao território nacional envolve muito mais do que uma simples compra.

No fim do século XIX, a região pertencia à Bolívia no papel, porém já era ocupada, em grande parte, por brasileiros atraídos pelo ciclo da borracha.

Naquele período, a borracha estava entre os produtos mais valorizados do mundo. Por isso, muitos seringueiros passaram a viver, trabalhar e dominar a dinâmica econômica local.

Embora a Bolívia tivesse soberania oficial sobre a área, a presença brasileira criou uma realidade bastante diferente na prática.

A explicação foi gravada pela criadora de conteúdo e viajante Marina Guaragna (@marinaguaragna), que relembrou os principais pontos dessa disputa histórica envolvendo o Acre.

Revoltas marcaram a disputa pelo Acre

Quando a Bolívia tentou exercer controle efetivo sobre a região, cobrando impostos e organizando a administração local, surgiram conflitos diretos com os brasileiros que já viviam ali. Dessa forma, começaram as revoltas que ficaram conhecidas como Revolução Acreana.

Nesse contexto, nasceu a chamada República do Acre. No entanto, essa experiência foi curta, instável e não recebeu reconhecimento internacional. Ainda assim, ela teve importância política, pois reforçou a disputa pelo território e pressionou o Brasil a agir.

Além disso, a situação ficou ainda mais delicada quando a Bolívia decidiu arrendar a região ao Bolivian Syndicate, um consórcio estrangeiro com participação de capital norte-americano e britânico.

Tratado formalizou uma realidade já em curso

Com o risco de uma área estratégica da Amazônia ficar sob influência internacional, o Brasil passou a tratar o caso como questão diplomática e geopolítica. Assim, em 1903, surgiu o Tratado de Petrópolis.

Pelo acordo, o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia, assumiu o compromisso de construir a Ferrovia Madeira-Mamoré e realizou ajustes territoriais na fronteira. Portanto, a incorporação do Acre não aconteceu apenas por uma compra.

Na prática, o território já era ocupado e disputado por brasileiros. Desse modo, o tratado apenas formalizou uma realidade que já estava em andamento, marcada por interesses econômicos, pressão internacional e risco de conflito armado.

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