Primeiro ciclone de 2026 já tem data para atingir o Brasil e pode provocar ventos acima de 100 km/h

Fenômeno deve se formar neste fim de semana e coloca pelo menos cinco estados em alerta para chuvas intensas, rajadas de vento e risco de alagamentos

Pedro Ribeiro - 08 de janeiro de 2026

Previsão indica formação de ciclone com risco de ventos fortes e chuvas intensas em vários estados (Foto: Reprodução/ Nasa)

O primeiro ciclone de 2026 já tem data prevista para se formar e deve provocar mudanças significativas no tempo em várias regiões do Brasil nos próximos dias.

A previsão indica que o fenômeno começa a se organizar a partir de sexta-feira (9) e se intensifica no sábado (10).

De acordo com dados meteorológicos, o ciclone extratropical pode gerar rajadas de vento acima de 100 km/h, além de volumes elevados de chuva, o que aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores e transtornos urbanos.

A expectativa é de que pelo menos cinco estados sejam diretamente afetados: Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Nessas áreas, os acumulados de chuva podem chegar a 100 milímetros, especialmente entre sexta-feira e domingo.

As tempestades devem ganhar força ao longo do fim de semana, com maior intensidade entre a tarde de sábado e o domingo.

No Rio Grande do Sul, há indicação de melhora gradual no tempo a partir de domingo, à medida que o ciclone se afasta para o oceano. No entanto, nos demais estados, as condições de instabilidade podem persistir ao longo da próxima semana.

Além do ciclone, outros sistemas atmosféricos contribuem para o cenário de instabilidade no país. A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul favorece chuvas contínuas no Sudeste e no Centro-Oeste, enquanto áreas do Norte também registram volumes elevados de precipitação.

Diante do cenário, a recomendação é que a população acompanhe os avisos meteorológicos e redobre a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos, deslizamentos e quedas de energia. Em caso de ventos fortes, a orientação é evitar locais abertos, estruturas frágeis e árvores.

Órgãos de defesa civil e serviços de emergência seguem em alerta para atender possíveis ocorrências relacionadas ao avanço do fenômeno.

