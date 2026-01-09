Cidades mais bonitas e baratas dos EUA para morar, segundo quem já está lá

Sair do óbvio pode ser a chave para encontrar municípios acolhedores e um mercado de trabalho menos saturado

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Encontrar as cidades mais bonitas para viver nos Estados Unidos sem gastar uma fortuna é o grande objetivo de quem planeja uma mudança para o exterior.

Muitas vezes, o cinema nos faz acreditar que o país se resume aos arranha-céus caríssimos de Nova York ou às mansões de Los Angeles.

No entanto, o território americano é vasto e esconde destinos que parecem cenários de filmes, mas com um custo de vida que permite respirar aliviado no fim do mês.

1. Fayetteville, Arkansas

Imagine viver cercado pelas montanhas Ozark em uma das cidades mais bonitas da região central.

Esta cidade oferece uma paisagem surreal e contato direto com a natureza por todos os lados.

O melhor de tudo é o preço, com aluguel médio para um quarto girando em torno de 930 dólares.

É uma região extremamente segura, em pleno crescimento e com custo de vida muito abaixo da média nacional, sendo ideal para quem busca estabilidade financeira.

2. Colorado Springs, Colorado

Se você busca uma vista permanente para as Rocky Mountains, este é o lugar certo para você.

Embora pareça um cenário de luxo, morar aqui é consideravelmente mais barato do que na vizinha Denver.

O aluguel médio fica na casa dos 1.250 dólares, atraindo muitas famílias jovens e imigrantes que valorizam atividades ao ar livre e um ambiente tranquilo, mas com infraestrutura de cidade grande.

3. Chattanooga, Tennessee

Esta é a mistura perfeita de modernidade tecnológica com a vibe acolhedora do interior.

Às margens do rio, ela figura entre as cidades mais bonitas do estado devido ao seu relevo acidentado e parques urbanos.

Com aluguéis na faixa de 1.050 dólares, é um destino super conectado e em constante expansão econômica, oferecendo um excelente equilíbrio para quem trabalha de forma remota ou busca novas frentes de emprego.

4. Boise, Idaho

Boise é frequentemente citada em listas de qualidade de vida por ser limpa, segura e muito organizada.

Cercada por florestas e cânions, ela se destaca como uma das cidades mais bonitas do noroeste americano.

O aluguel médio de 1.200 dólares compensa pela infraestrutura de alto nível e pelo clima seco e ensolarado.

É o refúgio ideal para quem quer fugir da poluição e do estresse das metrópoles litorâneas.

5. Pensacola, Flórida

Para quem não abre mão do mar, Pensacola oferece praias de areia branca e águas cristalinas sem os preços abusivos do sul da Flórida.

Por ser uma das cidades mais bonitas do “Panhandle” (o braço da Flórida), ela atrai quem busca o estilo de vida tropical.

O aluguel médio de 1.150 dólares permite que você viva com uma sensação de férias eterna, economizando muito em comparação a destinos como Miami ou Orlando.

