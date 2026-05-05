Adeus parede sem reboco: técnica de pedreiro deixa tijolo cru estiloso e transforma qualquer ambiente

Uma parede que parecia inacabada pode se transformar em um destaque moderno, protegido e cheio de estilo com uma técnica simples e acessível

Daniella Bruno - 05 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/ YouTube/ SOS na Construção)

Em muitas obras e reformas, existe um ponto em comum: paredes que ficam no tijolo cru por mais tempo do que o planejado.

Seja por falta de orçamento, tempo ou mão de obra, esse cenário acaba sendo mais frequente do que se imagina.

Além da aparência de inacabado, esse tipo de parede traz problemas práticos. Com o tempo, o material começa a soltar poeira, absorver umidade e até favorecer o surgimento de mofo.

Ou seja, não se trata apenas de estética, mas também de funcionalidade e durabilidade do espaço.

O desafio de transformar o básico em funcional

Diante dessa realidade, muita gente acredita que a única solução é investir no reboco tradicional — um processo que exige várias etapas, materiais e tempo. No entanto, essa alternativa nem sempre cabe no orçamento ou na rotina.

Ao mesmo tempo, cresce a valorização de estilos mais rústicos e industriais, que enxergam beleza justamente nas imperfeições dos materiais. Isso abre espaço para novas soluções que unem economia, praticidade e estética.

E é nesse contexto que surge uma técnica que vem chamando atenção por simplificar todo esse processo.

A técnica que protege e valoriza a parede

Em vez de seguir o caminho convencional, essa solução aposta em um método mais direto.

O objetivo é simples: selar o tijolo e, ao mesmo tempo, transformar sua aparência em um acabamento intencional.

Como funciona na prática:

Aplica-se uma camada de argamassa mais fluida diretamente sobre o tijolo

A textura é mantida ou levemente suavizada, sem esconder totalmente o material

Finaliza-se com um selador, como resina ou verniz

Com isso, a parede deixa de ser um problema e passa a ser um elemento decorativo.

Materiais utilizados:

Argamassa AC-I ou AC-II

Água (para dar fluidez à mistura)

Cal hidratada (opcional, para cor e proteção)

Resina acrílica ou verniz à base de água

Corante líquido (se desejar tonalidade específica)

Ferramentas:

Desempenadeira

Trincha larga

Além disso, esses materiais são fáceis de encontrar em lojas de construção e home centers, o que torna a técnica ainda mais acessível.

Por que essa solução vem ganhando destaque

Ao analisar o método, fica claro por que ele tem se popularizado. Ele resolve vários problemas ao mesmo tempo — e com menos esforço.

Principais vantagens:

Menos etapas: dispensa processos como chapisco e reboco completo

Mais rapidez: o acabamento fica pronto em menos tempo

Menor custo: utiliza menos material e reduz mão de obra

Estética moderna: valoriza o estilo industrial e rústico

Além disso, a aplicação direta cria uma camada de proteção eficiente, impedindo que o tijolo absorva umidade ou continue se desgastando.

Resultado prático e visual

O grande diferencial está no resultado final. Em vez de esconder a parede, a técnica valoriza sua textura natural, criando um visual contemporâneo e cheio de personalidade.

Ao mesmo tempo, ela resolve problemas estruturais básicos, como poeira e infiltração leve. Ou seja, une estética e funcionalidade em uma única solução.

Portanto, o que antes era visto como sinal de obra inacabada passa a ser interpretado como escolha de estilo — e, melhor ainda, com baixo investimento.

Uma solução inteligente para o dia a dia

No fim das contas, essa técnica mostra que nem sempre o caminho mais tradicional é o mais eficiente.

Com criatividade e conhecimento prático, é possível transformar um problema comum em uma solução moderna e acessível.

Assim, ao optar por esse tipo de acabamento, você não apenas economiza, mas também cria um ambiente com identidade, praticidade e durabilidade.

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