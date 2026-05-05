Muitos motoristas não sabem o que significa essa placa de trânsito com fundo branco e círculo vermelho

Autoridades alertam para o desconhecimento geral sobre uma marcação que restringe acessos importantes

Magno Oliver - 05 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A sinalização nas vias brasileiras passou por atualizações importantes para aumentar a clareza e a segurança de todos.

Contudo, muitos condutores ainda demonstram dúvidas graves ao encontrar novos ícones estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Um exemplo notável é a placa de regulamentação que apresenta um design sóbrio e direto, mas pouco difundido nas autoescolas antigas.

Ignorar esses avisos resulta em infrações gravíssimas e coloca em risco a integridade dos pedestres e dos veículos.

Portanto, a educação contínua torna-se indispensável para quem deseja trafegar conforme a lei vigente e evitar multas pesadas.

A padronização e o Manual Brasileiro de Sinalização

A introdução de novos modelos de sinalização obedece a estudos técnicos que buscam alinhar o Brasil aos padrões internacionais.

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito detalha cada variação visual para garantir que o entendimento seja rápido e intuitivo.

Todavia, a prática mostra que a teoria demora a chegar ao cotidiano de quem dirige diariamente pelas capitais.

O significado real da placa R-100

Consequentemente, a resposta para o mistério é que a placa R-100 significa proibição de trânsito de veículos específicos indicados por símbolos.

Embora o fundo seja branco com círculo vermelho, o diferencial reside no pictograma interno que define qual categoria não pode passar. Se houver o desenho de um caminhão, por exemplo, apenas veículos de carga estão vetados naquela área ou horário.

O código R-100 serve como uma “placa mestre” para restrições customizadas conforme a necessidade da via local. A sinalização R-100 é um mito no contexto das leis brasileiras.

Ela ganhou fama na internet como se fosse uma regra nova para barrar qualquer veículo, mas o próprio órgão que coordena os Detrans (AND) confirmou que essa placa simplesmente não existe no nosso sistema oficial.

Essa confusão geralmente acontece por dois motivos: Semelhança visual: Ela pode ser confundida com a R-19, que é aquela placa redonda de limite de velocidade (ex: 100 km/h).

Sinalizações parecidas: Existe a placa R-10, que realmente proíbe carros, mas ela traz o desenho de um automóvel no centro, diferente da suposta R-100, que seria apenas um círculo vazio.

Se você vir algo sobre a placa R-100 no Brasil, trata-se de uma notícia falsa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!