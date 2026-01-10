EUA lançam ataques ‘em larga escala’ contra o Estado Islâmico na Síria

Essa é uma nova represália após uma ofensiva em dezembro que matou três americanos no país do Oriente Médio

Folhapress - 10 de janeiro de 2026

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Divulgação/Casa Branca)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Os EUA e forças aliadas lançaram uma série de ataques “em larga escala” contra o grupo jihadista Estado Islâmico na Síria. Essa é uma nova represália após uma ofensiva em dezembro que matou três americanos no país do Oriente Médio, informou o comando militar central (Centcom, na sigla em inglês) norte-americano.

Não foram divulgados números de mortos ou feridos. Ataque feito hoje faz parte de uma operação lançada em 19 de dezembro do ano passado, como resposta ao ataque de 13 de dezembro. Na ocasião, foram mortos dois soldados norte-americanos e um intérprete civil dos EUA.

Ataque visou toda a Síria, diz o comunicado do Centcom. “Como parte do nosso compromisso contínuo de erradicar o terrorismo islâmico contra os nossos combatentes, prevenir futuros ataques e proteger as forças americanas e parceiras na região”, alegou o comando central.

A ofensiva atingiu pelo menos 35 locais e incluíram o disparo de mais de 90 munições de precisão e mais de 20 aeronaves, disse um oficial à CBS News. As aeronaves incluíam F-15Es, A-10s, AC-130Js, MQ-9s e F-16s jordanianos.

Em um post no X, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, escreveu: “Jamais esqueceremos e jamais cederemos.”

“Nossa mensagem permanece firme e se você ferir nossos combatentes, nós o encontraremos e o mataremos em qualquer lugar do mundo, não importa o quanto você tente fugir da justiça”, disse a Centcom.