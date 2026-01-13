6 alimentos com vitamina D que podem ajudar a melhorar a absorção no organismo

Embora o sol seja a fonte mais famosa dessa substância, muitas pessoas enfrentam dificuldades para manter os níveis ideais apenas com a exposição solar

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A vitamina D é um nutriente fundamental que age como um regulador de cálcio e fósforo no corpo humano, protegendo a saúde dos nossos ossos e dentes.

Você já sentiu dores musculares constantes ou percebeu que fica doente com muita frequência?

Esses sintomas podem indicar que seu organismo carece desse suporte vital.

A escolha correta dos ingredientes pode potencializar a maneira como o corpo processa esses nutrientes.

1. Peixes gordos como o salmão

O salmão é uma das fontes mais ricas e conhecidas para quem busca aumentar a vitamina D no dia a dia.

Por ser um peixe de águas frias, ele acumula gorduras saudáveis que ajudam o corpo a processar o nutriente com muito mais eficiência.

Além disso, peixes como a sardinha e o atum também são ótimas alternativas para quem busca praticidade.

2. Ovo (especialmente a gema)

O ovo é um alimento completo e muito acessível para todas as famílias brasileiras.

É na gema que se concentra a maior parte da vitamina D, por isso, evitar o consumo apenas da clara é importante para quem visa este benefício.

Além disso, o ovo contém gorduras naturais que facilitam a entrada do nutriente nas nossas células.

3. Cogumelos expostos ao sol

Os cogumelos são os únicos vegetais capazes de sintetizar a vitamina D de forma semelhante aos humanos.

Variedades como o shitake e o shimeji, quando cultivados sob luz ultravioleta, tornam-se depósitos naturais desse componente.

Portanto, eles representam uma excelente escolha para vegetarianos e veganos que precisam manter os exames em dia.

4. Fígado de boi

Embora nem todos gostem do sabor, o fígado é um verdadeiro multivitamínico natural.

Ele armazena uma quantidade considerável de vitamina D, além de ferro e vitamina A.

Por ser uma carne densa em nutrientes, o consumo moderado pode ajudar significativamente na recuperação de estoques baixos no organismo.

5. Leites e laticínios fortificados

Atualmente, muitos laticínios disponíveis nos supermercados passam por um processo de fortificação.

Isso significa que a indústria adiciona vitamina D ao leite para garantir que a população consuma a dose mínima diária.

Beber um copo de leite ou consumir iogurtes enriquecidos é uma forma simples de garantir o nutriente, especialmente para crianças e idosos.

6. Óleo de fígado de bacalhau

Este é um suplemento clássico que nossos avós já conheciam bem. Uma pequena colher deste óleo contém uma dose altíssima de vitamina D e vitamina A.

Além disso, a presença do ômega 3 neste óleo cria o ambiente perfeito para que o corpo absorva a vitamina de forma quase imediata, prevenindo o enfraquecimento ósseo.

