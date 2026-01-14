Lanchão de forno: a melhor pedida para quando você quer algo fácil e rápido de fazer
Poucos pratos rápidos como esse conseguem unir praticidade, conforto e sabor em tão pouco tempo
Na rotina acelerada que a gente vive, receitas práticas e rápidas ganham protagonismo. E o lanchão de forno surge como uma solução clássica para quem precisa preparar algo rápido, econômico e que agrade diferentes paladares.
Com ingredientes simples e comuns na geladeira, ele se consolidou como alternativa para jantares improvisados, encontros informais ou aquele dia em que falta tempo, mas não vontade de comer bem.
A lógica por trás do sucesso do lanchão está na montagem fácil e no uso do forno como aliado.
Ao aquecer, os ingredientes se integram, o queijo derrete, o pão absorve o molho e o resultado final entrega sabor, textura e sensação de refeição completa, sem exigir habilidades avançadas na cozinha.
Ingredientes:
– Molho de tomate
– Fatias de pão de forma
– Requeijão a gosto
– Maionese
– Presunto picadinho ou em fatias
– Muçarela picadinha ou em fatias
– 3 Tomates em rodelas
– Fatias de calabresa
– Azeitonas sem caroço
– Orégano
Modo de preparo
Em uma assadeira para lasanha, coloque o molho de tomate, algumas fatias de pão de forma em volta para cobrir e depois entre com o presunto, a muçarela, as fatias de tomate por cima e faça outra camada.
Coloque mais fatias de pão de forma por cima e repita o processo. Feche com as fatias de calabresa, tomates, azeitonas, orégano e cubra com mais requeijão e maionese.
Confira a receita completa:
