Lanchão de forno: a melhor pedida para quando você quer algo fácil e rápido de fazer

Poucos pratos rápidos como esse conseguem unir praticidade, conforto e sabor em tão pouco tempo

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Na rotina acelerada que a gente vive, receitas práticas e rápidas ganham protagonismo. E o lanchão de forno surge como uma solução clássica para quem precisa preparar algo rápido, econômico e que agrade diferentes paladares.

Com ingredientes simples e comuns na geladeira, ele se consolidou como alternativa para jantares improvisados, encontros informais ou aquele dia em que falta tempo, mas não vontade de comer bem.

A lógica por trás do sucesso do lanchão está na montagem fácil e no uso do forno como aliado.

Ao aquecer, os ingredientes se integram, o queijo derrete, o pão absorve o molho e o resultado final entrega sabor, textura e sensação de refeição completa, sem exigir habilidades avançadas na cozinha.

Ingredientes:

– Molho de tomate

– Fatias de pão de forma

– Requeijão a gosto

– Maionese

– Presunto picadinho ou em fatias

– Muçarela picadinha ou em fatias

– 3 Tomates em rodelas

– Fatias de calabresa

– Azeitonas sem caroço

– Orégano

Modo de preparo

Em uma assadeira para lasanha, coloque o molho de tomate, algumas fatias de pão de forma em volta para cobrir e depois entre com o presunto, a muçarela, as fatias de tomate por cima e faça outra camada.

Coloque mais fatias de pão de forma por cima e repita o processo. Feche com as fatias de calabresa, tomates, azeitonas, orégano e cubra com mais requeijão e maionese.

Confira a receita completa:

