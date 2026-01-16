Nova disciplina obrigatória: escolas de todo o país terão que incluir matéria que aumenta as chances dos alunos no mercado de trabalho

Mudança começa a valer em 2026 e aposta em um novo idioma para ampliar oportunidades acadêmicas e profissionais dos estudantes

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Gov)

Em um mundo cada vez mais competitivo, ter apenas a formação básica já não garante destaque na hora de disputar uma vaga de emprego.

Hoje, empresas valorizam diferenciais que vão além do diploma, como cursos extras, habilidades digitais e, principalmente, o domínio de uma segunda língua.

Pensando justamente nisso, a Colômbia decidiu dar um passo diferente e anunciou uma mudança que deve impactar a rotina das escolas públicas.

A partir de 2026, estudantes do país terão acesso a uma nova disciplina ligada ao ensino de idiomas, com foco em abrir portas no mercado e também no cenário internacional.

A Colômbia anunciou que as escolas públicas devem passar a incluir o ensino da língua alemã a partir de 2026, após um acordo firmado entre o Ministério da Educação Nacional, a Embaixada da Alemanha e o Goethe-Institut, instituição internacional reconhecida por promover o idioma e a cultura alemã.

O objetivo do programa é ampliar a formação dos estudantes, criando novas possibilidades de intercâmbios, bolsas e até oportunidades profissionais futuras ligadas a universidades e empresas que valorizam o alemão como diferencial.

A notícia repercutiu na imprensa colombiana como uma iniciativa que fortalece o ensino e pode abrir portas para milhares de jovens, principalmente por se tratar de uma proposta voltada ao sistema público.

Apesar de algumas publicações tratarem a mudança como obrigatória em todo o país, o acordo oficial aponta para um processo de fortalecimento e expansão do ensino do idioma dentro da rede pública.

Com a novidade, a Colômbia se posiciona como um dos países que vêm apostando no idioma como uma ferramenta prática de inclusão e avanço social, conectando a sala de aula a oportunidades reais no mercado e no cenário internacional.

