A maior balada da América tem mais de 20 ambientes temáticos, cabe mais de 11 mil pessoas e fica pertinho do Brasil

Theatron, em Bogotá, na Colômbia, impressiona pelo tamanho e pela variedade de pistas dentro de um único prédio

Magno Oliver - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é balada, talvez ainda não conheça um dos lugares mais impressionantes da América Latina.

O Theatron de Película, em Bogotá, na Colômbia, é apontado como uma das maiores casas noturnas do continente, com uma estrutura que parece mais um centro de entretenimento do que uma boate comum.

O que mais chama atenção é que o espaço reúne mais de 20 ambientes temáticos, com pistas diferentes, estilos variados de música e “climas” completamente distintos dentro do mesmo endereço.

E não é exagero dizer que o lugar é gigante: em noites de pico, a casa consegue receber mais de 11 mil pessoas, o que ajuda a explicar a fama de ser uma das baladas mais lotadas e comentadas da região.

A sensação é de estar em várias festas ao mesmo tempo, já que dá para sair de um ambiente mais pop e, em poucos passos, cair em outro com eletrônico, ritmos latinos ou músicas alternativas.

Nos últimos dias, a influenciadora e historiadora Débora Aladim compartilhou no Instagram como o local é por dentro, mostrando detalhes da estrutura e impressionando seguidores com o tamanho do complexo.

Para brasileiros, o destino ainda tem outro ponto a favor: Bogotá fica pertinho do Brasil, com rotas frequentes e uma viagem mais rápida do que para muitos destinos da Europa e dos Estados Unidos. Veja:

