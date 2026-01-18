Cidade brasileira conquista pela excelente qualidade de vida e receptividade, além da gastronomia forte
Belo Horizonte combina estrutura de capital, clima acolhedor e uma das cenas gastronômicas mais fortes do Brasil, do boteco tradicional aos restaurantes mais disputados
Belo Horizonte tem um jeito próprio de conquistar. É uma capital grande, com vida cultural ativa e bons serviços, mas sem aquele peso de cidade acelerada demais.
Quem chega sente rápido o clima mais leve, o povo comunicativo e a facilidade de se adaptar, seja para passar uns dias ou para morar de vez.
A cidade tem tamanho de metrópole. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Belo Horizonte registrou 2.315.560 habitantes no Censo de 2022 e chegou à estimativa de 2.415.872 em 2025.
Mesmo assim, muita gente descreve BH como uma capital “tranquila de viver”, com bairros bem definidos e uma rotina mais organizada do que se espera para o porte que ela tem.
Quando o assunto é qualidade de vida, os dados também ajudam a explicar a reputação. O Atlas Brasil aponta IDHM de 0,810 para Belo Horizonte, índice considerado alto.
Isso aparece no cotidiano de quem vive na cidade, que encontra uma boa rede de serviços e várias opções de lazer sem precisar se deslocar demais.
Mas se tem um motivo que coloca BH em outro patamar, ele está na comida. A cidade não é apenas “boa para comer”, ela transformou a gastronomia em identidade.
Belo Horizonte, inclusive, recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, reconhecimento que reforça a força culinária local.
E aí entra o detalhe que BH leva a sério: boteco. A tradição de sentar na calçada, pedir um tira-gosto e esticar a conversa é praticamente parte do estilo de vida.
Um levantamento citado em reportagens aponta que a capital tem 178 bares a cada 100 mil habitantes, número que ajuda a entender por que a cidade ganhou fama nacional por essa cultura.
No fim das contas, Belo Horizonte entrega o que muita gente procura e pouca cidade consegue juntar no mesmo lugar.
Boa estrutura, clima acolhedor e uma gastronomia que não decepciona. É o tipo de capital que não força para impressionar. Ela só funciona, recebe bem e deixa saudade.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!