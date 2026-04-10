Vídeo mostra momento em que aparelho falha e aluna tem os dois joelhos esmagados por 160kg em academia

Equipamento se soltou durante exercício e carga caiu diretamente sobre as pernas da vítima

Pedro Ribeiro - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um treino rotineiro terminou em um grave acidente dentro de uma academia na Asa Norte, em Brasília, no Distrito Federal.

Uma jovem ficou com os dois joelhos quebrados após um equipamento se soltar durante o exercício.

Ela realizava um movimento com cerca de 160 quilos quando o cinto de elevação pélvica, responsável por sustentar a carga, se desprendeu de forma repentina.

O caso aconteceu no dia 1º de abril.

Com a falha, o peso caiu de maneira brusca sobre as pernas da aluna, pressionando os joelhos contra o chão e causando lesões graves.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

No vídeo, a jovem aparece gritando de dor, enquanto outros frequentadores correm para prestar socorro.

Testemunhas relataram que, devido à intensidade da dor, ela chegou a desmaiar ainda no local.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave ao Hospital de Base, onde exames de raio-X e tomografia confirmaram fraturas em ambos os joelhos.

O quadro é considerado delicado e exige cirurgia, além de um longo período de recuperação.

Segundo médicos, ela deverá ficar meses sem conseguir andar e afastada de atividades físicas por pelo menos um ano.

O caso foi registrado como lesão corporal e passou a ser investigado pela Polícia Civil (PC), que apura se houve falha mecânica no equipamento ou eventual falta de manutenção por parte da academia.

CENAS FORTES ‼️ Vídeo mostra momento em que aparelho falha e aluna tem os dois joelhos esmagados por 160kg em academia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/nDNic5vlBB — Portal 6 (@portal6noticias) April 11, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!