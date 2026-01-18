Maior que o do Brasil, valor do salário mínimo do Paraguai em 2026 chama atenção

Piso paraguaio segue em 2.899.048 guaranis e continua acima do mínimo brasileiro quando convertido, o que vira assunto principalmente na região de fronteira

Gabriel Yuri Souto - 18 de janeiro de 2026

Ponte da Amizade, principal ligação entre Brasil e Paraguai. (Foto: Reprodução)

O salário mínimo do Paraguai em 2026 voltou a chamar atenção por um detalhe que surpreende muitos brasileiros: ele é maior do que o do Brasil, ao menos quando a comparação é feita na conversão entre as moedas.

No Paraguai, o piso nacional está fixado em 2.899.048 guaranis por mês, valor que passou a valer a partir de julho e segue como referência para contratos formais no país.

Na conversão, o montante costuma ficar próximo de R$ 2 mil, variando conforme a cotação do câmbio.

Já no Brasil, o salário mínimo em 2026 foi definido em R$ 1.621, servindo de base para remuneração de trabalhadores com carteira assinada e também para benefícios como aposentadorias e auxílios vinculados ao piso nacional.

A comparação, no entanto, não significa que o poder de compra seja automaticamente maior no Paraguai.

Isso porque entram na conta fatores como custo de vida, preço de alimentos, moradia, impostos e o nível de informalidade no mercado de trabalho.

Mesmo assim, o contraste entre os valores chama atenção nas redes sociais e entre moradores de áreas próximas à fronteira, principalmente porque, na prática, o piso paraguaio segue acima do brasileiro quando colocado lado a lado.

